Marika Fruscio, risveglio bollente: le lenzuola non riescono a coprirla

La showgirl aggiorna i fans sul suo viaggio a Tirana: il selfie appena sveglia è di quelli che mandano fuori di testa

Prorompemnte, avvenente, bollente….e chi più ne ha più ne metta. Non serviva certo lo scudetto della sua amata squadra del cuore – ovviamente il Napoli – per ricordare a milini di italiani che esiste una certa Marika Fruscio. Che avrebbe deciso di fare qualcosa di speciale in occasione del tanto atteso Tricolore degli azzurri.

Nell’ambito di una serie di promesse, o presunte tali, che avrebbero coinvolto altre note personalità femminili legate al Napoli – tradotto, le tifose VIP -, sull’opportunità di spogliarsi qualora la squadra avesse vinto il campionato, Marika Fruscio ha inzialmente nicchiato. L’esplosiva conduttrice, dopo aver dichiarato che spogliarsi sarebbe stato banale, ha promesso qualcosa di ‘speciale’, di inaspettato.

Non sappiamo se le foto che sta pubblicando ultimamente sul suo affollatissimo profilo Intstagram – sono ben 879mila i suoi followers – possano essere già considerate il ‘premio’ per l’affermazione finale degli uomini di Spalletti. Oppure se la nativa di Agrate Brianza abbia in mente qualcos’altro. Poco importa. Quello che invece non è possibile non rimarcare, e non ammirare, sono le sue forme. Sempre più in vista, sempre più meritevoli di tanti commenti fin troppo espliciti.

Il buongiorno di Marika: social in tilt

La famosa showgirl, dopo aver incantato i suoi fans con una foto, ormai famosa, in slip e reggiseno azzurri e con la bandiera della sua squadra del cuore in mano, si è concessa una gita fuori porta. Per la verità abbastanza lontana per essere una gita, considerando che gli utlimi scatti social sono stati postati da Tirana, la capitale albanese.



Marika, immortalata mentre sorseggia un caffè ancora nelle lenzuola del suo letto, stringe nella mano destra una tazzina raffigurante la bandiera albanese. Sfidiamo però chiunque ad aver notato il particolare della tazza: già, perchè le forme di Marika sono le assolute protagoniste dell’istantanea.

Del resto, basta prendere visione della foto per accorgersi che non stiamo mentendo. Le lenzuola, che avovlgono il corpo della conduttrice lasciando scoperta la parte superiore, non arrivano a contenere il suo debordante decollètè.

La lingerie in pizzo nero ha già fatto impazzire i social, con tanti utenti, anche albanesi, che ne hanno approfittato per consigliare dei luoghi da visitare nella capitale albanese. O che addirittura le danno un appuntamento in determinati luoghi della città. Una cosa è certa: tanto a Napoli quanto a Tirana, la sua bellezza non ha confini. E forse il meglio deve ancora arrivare…