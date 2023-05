Napoli e Milan attente, la Lazio fa sul serio: 20 milioni e un calciatore!

La Lazio si fa un grande regalo per la Champions: il primo colpo è clamoroso, che beffa per Napoli e Milan.

“Fatece largo che passamo noi“, recita uno dei più famosi stornelli romani. E sembra essere diventato in poche ore il nuovo motto della Lazio di Sarri e Lotito. Le altre grandi italiane sono avvisate: c’è una nuova big nel campionato, e tutte dovranno farci i conti. Il ritorno della squadra biancoceleste in Champions, reso aritmetico dalla nuova penalizzazione subita dalla Juventus, ha dato il via alle feste, ma anche ai nuovi progetti per il futuro. Soprattutto quelli sul mercato, con un colpo Champions adesso decisamente più vicino. Una vera beffa per Napoli e Milan.

Per affrontare una stagione lunga e faticosa con la Champions League c’è bisogno di una rosa adeguata, forte nelle prime linee ma affidabile anche nelle riserve. Lo sa bene Sarri, che fin dai tempi di Napoli ha vissuto momenti di difficoltà per una panchina non lunga. Ma lo sanno bene anche Lazio, Napoli e Milan.

Non è un caso che tutti e tre i club abbiano già iniziato a sondare il mercato alla ricerca di nomi importanti in grado di rappresentare la prima scelta, ma anche un’ottima alternativa, nel proprio reparto offensivo. Tra i calciatori più ambiti, ce n’è uno che farebbe al caso di tutte e tre le società e che piace, per motivi diversi, sia agli azzurri che ai rossoneri. Tra i due litiganti, però, a poter godere potrebbe essere proprio la Lazio, pronta a chiudere dopo la qualificazione in Champions grazie a una super offerta.

La Lazio mette lo sprint: super colpo sul mercato, arriva un titolare della Nazionale

Sia al Milan che al Napoli serve una “seconda stella a destra”, un calciatore in grado di fare la differenza sulla corsia di destra così come Leao e Kvara riescono a fare sulla sinistra. E il nome giusto per questo compito entrambe le squadre lo hanno individuato in un talento della Nazionale. A bruciarle sul tempo però, nella corsa a questo gioiellino azzurro, potrebbe essere proprio la Lazio, che ha già preparato un’offerta irrinunciabile.

A 29 anni quasi compiuti, per Domenico Berardi è tempo di fare il salto di qualità. Dopo una vita passata a Sassuolo, quest’estate potrebbe essere pronto alla sua prima avventura in una big. Ed è proprio lui il regalo Champions che Lotito potrebbe fare a Sarri.

Vero che la richiesta dei neroverdi non è bassa (circa 30 milioni). Con l’iniezione di denaro proveniente dall’UEFA, però, il presidente sa bene che non è il momento di tirare troppo sul prezzo ed è pronto a tutto pur di chiudere l’affare. Secondo quanto riportato da Repubblica, sul piatto il club biancoceleste avrebbe già messo una proposta da 20 milioni cash più il cartellino di Cancellieri come contropartita.

Un’ottima proposta che il Sassuolo starebbe valutando, ma che potrebbe portare a una rapida conclusione dell’affare. Una vera beffa per Milan e Napoli che, prima di accelerare su Berardi, dovrebbero risolvere le proprie problematiche, tra direttori dell’area tecnica in bilico e allenatori con le valigie in mano. E non è detto che possano riuscirci in tempi brevi.