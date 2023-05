Paola Egonu cambia di nuovo: cosa farà il prossimo anno

Paola Egonu vince e cambia ancora: la pallavolista ha deciso cosa farà il prossimo anno, tifosi increduli.

Inarrestabile Paola Egonu. Come un uragano travolgente, la pallavolista più forte degli ultimi anni a livello mondiale, ha deciso di cambiare ancora. Senza mai fermarsi, ha scelto di lasciare tutto da vincente, come sua abitudine ormai consolidata. Gli appassionati in questi giorni si sono chiesti cosa avrebbe fatto il prossimo anno. La risposta è arrivata solo nelle ultime ore, direttamente dalla sua bocca. Ed è stata a dir poco sorprendente.

Sarà che magari la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo le ha in qualche modo riacceso una certa passione, le ha fatto sorgere dei pensieri che lo scorso anno, quando ha deciso di accettare la corte del VakifBank Istanbul, non erano nati nel suo animo, nella sua testa, nel suo cuore. O sarà semplicemente che in Turchia, in un solo anno, aveva già raggiunto tutti i suoi traguardi.

Quale che sia stata la motivazione alla base della sua scelta, la più amata pallavolista italiana degli ultimi anni ha deciso di rompere con il suo attuale club per cambiare ancora tutto. E la sua decisione è di quelle che lasciano veramente a bocca aperta. Solo pochi mesi fa, infatti, nessuno avrebbe mai potuto scommettere su una svolta del genere nella sua carriera.

Svelato il futuro di Paola Egonu: cosa farà il prossimo anno

Il suo finale con la maglia della squadra di Istanbul è stato spaventoso, in senso positivo. La pallavolista ha messo in campo una prestazione straordinaria e ha chiuso la sua avventura in Champions League con un bottino da record: 42 punti messi a segno al Pala Alpitour di Torino. Un numero incredibile e decisivo per la vittoria in finale, per tre set a uno, della squadra di Istanbul contro l’altra squadra turca arrivata fino all’appuntamento conclusivo, l’Eczacibasi. Una prestazione da fenomeno per accomiatarsi definitivamente da un club che le ha dato la possibilità di aggiungere un altro titolo al suo palmares.

Con questo successo Paola ha raggiunto infatti un record clamoroso: ha vinto la Champions League (come Clarence Seedorf nel calcio). Aveva infatti già trionfato con il Novara nel 2019 e con Conegliano nel 2021. Per la serie non c’è due senza tre, si è quindi voluta togliere la soddisfazione di un altro traguardo leggendario. E non è finita qui.

Nonostante la corte del mondo dello spettacolo, non ha infatti deciso di mettere fine alla sua carriera anzitempo, considerando tra l’altro che l’età la porta ad avere davanti a sé ancora potenzialmente almeno dieci anni di successi (è nata nel 1998). Dopo aver vinto all’estero, ha deciso però di ritornare in Italia, stavolta per giocare in terra lombarda, dopo aver già trionfato in Piemonte e in Veneto. Come confermato dalla giocatrice ai microfoni di Eurosport, vestirà il prossimo anno la maglia della Vero Volley Milano, squadra reduce dalla sconfitta nella finale dei playoff della Serie A1 in questa stagione. Una formazione già ambiziosa e che, con una Egonu in più, non potrà far altro che mirare ai massimi traguardi sia nel nostro campionato che a livello europeo.