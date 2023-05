Giorgia Palmas straripante in costume: la temperatura si alza

Sembra uscita da una favola, la splendida showgirl italiana, Giorga Palmas: col costume è davvero incontenibile.

Dal 2002 al 2004, per la gioia degli occhi degli spettatori, fu lei la velina mora di Striscia la Notizia. Sì, proprio lei, la meravigliosa Giorgia Palmas che sembra diventare per magia, più bella ogni anno che passa. In pochi sanno che già nel 2000, la stupenda italiana aveva anche partecipato a Miss Mondo, ma tutto ciò non sorprenderà nessuno, vista la bellezza incontrastata che la bella mora ci ha sempre presentato.

Oggi, sono in tantissimi ad amarla e seguirla ovviamente sui social, ma qualcuno un po’ meno giovane potrebbe ricordare di aver avuto in stanza, anche il suo calendario sexy. Quello sì che faceva perdere la testa, uscito nel 2006 con Max. Il fatto è che anche chi l’ha conosciuta più tardi, non si perde certo nulla perché ancora oggi, all’età di 41 anni, Giorgia continua a far infiammare i cuori con i suoi scatti affidati come ormai per tutte, ai social. Su Instagram, spesso è lei a rendere tutto bollente.

Giorgia straripante, la Palmas è bollente

Certo, non possiamo considerarlo un caso, il fatto che la bellissima nativa di Cagliari abbia un seguito così alto. La bellezza di 1,9 milioni di follower ne seguono il profilo e nonostante oggi la si veda un po’ meno in tv, i seguaci aumentano ancora nei mesi. Ovvio, con delle curve così non si può resistere.

Per l’esattezza, qui parliamo di una conduttrice televisiva, showgirl, attrice ed ex modella, alta 171 centimetri e con misure come 81-68-94. Insomma, visto anche il suo viso letteralmente meraviglioso, qui si parla di perfezione. Siamo sicuri: alcune foto di Giorgia lasciano davvero a bocca aperta.

Chi volesse vederla oggi in televisione, potrebbe però fare un po’ di zapping. Sulla Rai, la troverebbe nei panni di opinionista con Nei tuoi panni, poi su LA5 ma come giurata per Un armadio per due, infine da conduttrice per Isola Party su Mediaset Infinity. Un passato tra l’altro, la stupenda sarda lo ha anche da attrice. Ha recitato in un solo film, Vacanze di Natale a Cortina, anche se spesso ha preferito le serie. Infatti, ha recitato per titoli come Compagni di scuola, Carabinieri e Camera Cafè.

Ma vi sarete lasciati ingolosire dalle misure di poc’anzi. Giusto, ecco di cosa andremo a parlare, infatti. Dell’ultimo post condiviso dalla irresistibile conduttrice, che ha deciso di postare una foto in costume. Giorgia si sta per accomodare in piscina, ma lascia ancora tutto in vista per lo scatto. Lei è meravigliosa come sempre, ma quel fisico pazzesco fa davvero venire il mal di testa. Le gambe meravigliose sono scoperte, e nello stesso momento il costume stretto non copre per niente quel lato A da capogiro. Le curve di Giorgia sono tutte in quella foto, l’aria diventa rovente.