Ilary-Totti, ci risiamo: l’ultimo gesto lascia di stucco i fan

La storia terminata tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce giorno dopo giorno di ulteriori ‘frecciate’. L’ultima è arrivata pochi giorni fa.

Quella che sembrava essere la storia d’amore perfetta, si è conclusa nel peggiore dei modi. Dopo circa 18 anni di matrimonio, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di separarsi. Il calciatore e la letterina, poi genitori di tre figli tra scherzi, esultanze, barricate pubbliche in difesa l’uno dell’altra, fino all’annuncio della separazione definitiva.

I due ora hanno ritrovato l’amore, l’ex capitano giallorosso con Noemi Bocchi mentre la bella conduttrice con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Nonostante la vita sentimentale pare procedere a gonfie vele, i due non si risparmiano nel rivolgersi diverse ‘battute’. L’ultima è arrivata pochi giorni fa durante la trasmissione condotta dalla presentatrice romana L’Isola dei Famosi. I social, infatti, non hanno dubbi in merito alla ‘frecciata’ rivolta a Francesco Totti.

Nuova frecciata a Francesco Totti, i social sicuri: La frase di Ilary Blasi fa discutere

Tra l’ex campione del mondo con la nazionale e la conduttrice televisiva non sembra arrivare il sereno, anzi tutto il contrario. Nonostante entrambi siano entrati in una nuova fase della propria vita, sembrano portare avanti la propria ‘vendetta’.

L’ultimo avvenimento che ha fatto storcere il naso sui social è avvenuto durante la puntata de L’Isola dei Famosi. In studio, infatti, a seguire mamma Ilary era presente il primogenito Cristian, accompagnato dalla fidanzata Melissa. La conduttrice romana è apparsa più in forma che mai, vista la presenza del figlio che compirà 18 anni a Novembre. Durante la puntata, nonostante la presenza di Cristian, Ilary Blasi si è lasciata andare ad una nuova frecciata rivolta a Francesco Totti, con i social che non hanno dubbi in merito.

Parlando con l’opinionista ed ex parlamentare Vladimir Luxuria, infatti, in merito al suo segno zodiacale, Ilary ha affermato: “Anche io sono del Toro e mi vendico”. I social si sono letteralmente scatenati e in molti hanno visto un riferimento alla battaglia legale, tra Rolex e divorzio, con l’ex capitano giallorosso. Da capire se si è trattato di una semplice battuta, oppure se effettivamente la bella showgirl abbia voluto lanciare l’ennesima frecciata al simbolo della Roma. La cosa certa è che la questione tra i due sembra destinata a continuare, con buona pace di tutti.