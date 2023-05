Juve, sorpresa Di Maria: può ‘tradire’ con un altro club di A

Angel Di Maria a sorpresa potrebbe lasciare la Juventus targata mister Allegri durante l’estate e poi approdare in un altro club di Serie A

In questo momento nella Juventus non può esserci una prospettiva di crescita. È letteralmente impossibile, considerando le inchieste sportive che coinvolgono direttamente da mesi la società bianconera. E adesso la qualificazione alla prossima Champions League è praticamente un miraggio, dopo che la Corte d’Appello Federale ha inflitto dieci punti di penalizzazione al club di Exor.

Il tutto è avvenuto a distanza di un quarto d’ora, più o meno, dal fischio d’inizio del match contro l’Empoli guidato da mister Paolo Zanetti, andato in scena fra le mura del Castellani. Difatti, il tracollo per 4 a 1 non è stato affatto casuale, poiché ovviamente la nuova sentenza non poteva non incidere parecchio dal punto di vista psicologico. Non a caso, Dusan Vlahovic e compagni si sono resi protagonisti in negativo di una prestazione da dimenticare, ma in questo caso c’è davvero poco da criticare alla squadra piemontese. Ma che ne sarà del futuro? Senza la coppa dalle grandi orecchie, è probabile che verrà messo in atto un ridimensionamento all’interno della rosa.

Inoltre, dare per scontata la permanenza di Allegri sulla panchina bianconera, ad oggi, è comunque un azzardo, sebbene la dirigenza abbia ribadito pubblicamente la “fiducia incondizionata” nei confronti del trainer livornese (Calvo docet). Tra l’altro, come noto l’eventuale esonero dell’allenatore toscano peserebbe parecchio sulle casse juventine, però è anche vero che allo stato attuale è necessario riflettere profondamente sul da farsi. La separazione anticipata, di conseguenza, è uno scenario da tenere in piedi da qui alle settimane a venire. Oltre ad Allegri, potrebbe abbandonare la nave pure Angel Di Maria, il cui rapporto qualità/prezzo è stato fin troppo sfavorevole. Costi importanti per un giocatore che, seppur fenomenale, non garantisce più una sufficiente costanza di rendimento.

Calciomercato Juventus, Di Maria può restare in Serie A: la big ci pensa

Motivo per cui appare sempre più improbabile il rinnovo dell’accordo scritto dell’argentino, in scadenza giugno 2023. Il ‘Fideo’, dal canto suo, ha compiuto 35 anni il prossimo 14 febbraio, ma a parametro zero rimane ancora una pista attraente. E sarebbero tre, in particolare, le opzioni più concrete per Di Maria, tra cui una big italiana.

Il riferimento in tal senso, stando a quanto riferisce ‘TuttoJuve.com’, è al Napoli Campione d’Italia, che potrebbe salutare in estate l’attaccante messicano Hirving Lozano. Se la partenza dell’ex PSV Eindhoven divenisse realtà, si libererebbe un posto per l’esterno bianconero. Un’altra possibilità è il Barcellona, che ha già cercato più volte Di Maria in passato. L’approdo dell’argentino, per giunta, potrebbe incentivare indirettamente quello del connazionale Lionel Messi dal Paris Saint Germain. Infine, occhio a Diego Simeone e all’Atletico Madrid, specialmente se Yannick Ferreira Carrasco dovesse proseguire la sua carriera altrove. Insomma, il Napoli osserva silenzioso l’evolversi della vicenda e il ‘tradimento’ è dietro l’angolo. Staremo a vedere.