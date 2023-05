Napoli gelato: Fabian Ruiz in Serie A, che tradimento

Un vero e proprio tradimento nei confronti del Napoli da parte di Fabian Ruiz: torna in Italia, è clamoroso

Il suo impatto al Paris Saint Germain non è stato come lui si aspettava. Stesso discorso vale anche per il club parigino che si aspettava decisamente molto da lui (come dal resto della squadra). Non è da escludere che i futuri campioni di Francia (manca solamente un punto) possano decidere di cederlo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Così come non è da escludere la possibilità che il calciatore possa tornare nuovamente in Serie A dove si è espresso a massimi livelli con la maglia del Napoli. Se tutto questo dovesse accadere, però, l’atleta non ritornerà per vestire la maglia azzurra. Il top club italiano è pronto ad effettuare un vero e proprio sgarro nei confronti della squadra campione di Italia.

Napoli, tradimento Fabian Ruiz: il top club ci pensa sul serio

L’inizio con i parigini non è stato assolutamente dei più semplici. Basti pensare che il suo allenatore Galtier lo considerava una riserva. Nelle ultime partite, però, è stato schierato con insistenza dal primo minuto. Tanto da togliersi anche qualche soddisfazione di andare a segno in più di una occasione. Fino a questo momento sono 3 le reti messe a segno. Stesso numero che riguardano gli assist per i suoi compagni di squadra. Numeri che, però, potrebbero anche non bastare per potersi guadagnare la fiducia.

Ed è per questo motivo che si sta valutando seriamente una sua possibile cessione. La squadra fortemente interessata al costo del suo cartellino è il Milan. Il direttore tecnico, Paolo Maldini, ha inserito l’ex Betis Siviglia nella lista dei calciatori da acquistare per la prossima estate. Anche in passato i rossoneri ci avevano pensato al suo acquisto, ma una vera e propria trattativa non è mai decollata. Adesso, però, le cose potrebbero cambiare.

Soprattutto per una brutta tegola che ha colpito il ‘Diavolo’ ed il tecnico Stefano Pioli: ovvero l’infortunio di Ismael Bennacer. L’algerino dovrà rimanere fuori per almeno 6-7 mesi per via di un infortunio importante che lo terrà fuori. I rossoneri stanno studiando tutti i calciatori in quel ruolo, ma l’obiettivo principale è quello di riportare in Italia proprio lo spagnolo. Anche se non sarà affatto semplice convincere i parigini che non pensano ad una cessione in prestito, ma solamente a titolo definitivo.