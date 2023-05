Napoli, splendida notizia in arrivo: salti di gioia per i tifosi

I tifosi del Napoli si stanno godendo i grandi festeggiamenti per lo scudetto: e in vista del 4 giugno è arrivata una splendida notizia che farà felici tutti i sostenitori partenopei

Una festa dietro l’altra: il terzo scudetto del Napoli è stato atteso 33 anni, ed è giusto festeggiarlo come si deve. Inoltre, il dominio del campionato ha portato gli azzurri a mettere le mani sul titolo con abbondante anticipo, praticamente da questo inverno. Anche ciò ha favorito i grandi preparativi, con la città che si è iniziata a colorare d’azzurro già dal mese di febbraio.

La festa vera e propria, l’esplosione di gioia, è scattata il 4 maggio, il giorno in cui (o meglio, la sera) è arrivato il titolo aritmetico. Ma un corposo antipasto c’era stato il 30 aprile, quando il pari contro la Salernitana aveva appunto rinviato i festeggiamenti di qualche giorno. Ma ancora si è festeggiato alla grande il 7 maggio, quando il Napoli ha giocato in casa contro la Fiorentina la prima partita interna da campione d’Italia in pectore.

Dopo la gara una lunga festa al Maradona, spettacolare. Musica, giochi di luce e fuochi d’artificio per uno show indimenticabile. Non è stato l’ultimo atto, però: resta ancora una festa da fare. È quella ufficiale, questa volta: il 4 giugno, in occasione dell’ultima partita di campionato contro la Sampdoria, al termine del match sarà consegnato al Napoli il trofeo ufficiale dello scudetto. Cerimonia ufficiale organizzata dalla Lega di Serie A.

Napoli, tutto pronto per la seconda festa scudetto

E al termine della premiazione partirà un’altra festa, ancora una volta organizzata dal Napoli e dal presidente Aurelio De Laurentiis. Dovrebbe essere una festa simile a quella del 7 maggio, con musica e spettacolo dedicato ai tifosi. Di certo la squadra non uscirà dallo stadio, ma è stato messo a punto un piano organizzato per la sistemazione di 14 maxischermi nelle piazze di Napoli e di alcuni comuni della provincia. In questo modo, anche chi non sarà allo stadio potrà godersi la festa. E per chi non potesse o non volesse recarsi in piazza, ci sarà la possibilità di seguire la premiazione anche in diretta in chiaro sulla Rai (Rai 2).

La diretta ci sarà anche su Dazn. Si aspetta l’ok per la trasmissione in chiaro, richiesta a gran voce dal presidente (la prima festa fu trasmessa solo su Dazn). L’inizio è fissato per le ore 21, e sul palco speciale montato sul terreno di gioco dovrebbe esserci il napoletano Stefano De Martino alla conduzione. Intanto la coppa dello scudetto è già arrivata in città, e i tifosi potranno fare una foto in attesa della consegna alla squadra campione d’Italia.