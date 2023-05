Rivoluzione Juve: due big hanno già la valigia in mano

La mancata Champions League porta con se una rivoluzione sul mercato in casa Juve. Sono due i big che hanno la valigia già pronta.

La sentenza sulle plusvalenze, in attesa del filone sulla manovra stipendi, rischia di essere un durissimo colpo per i bianconeri, in grado di condizionare non solo la stagione attuale, ma anche il calciomercato che porta alla prossima. Senza la qualificazione in Champions League, risultato che per i bianconeri era importantissimo non solo da punto di vista sportivo, molte cose sono destinate a cambiare.

Il mercato in uscita, che già in principio prevedeva alcuni addii come quello del non riscattato Parades, adesso rischia di innescare una piccola rivoluzione. La Juve è pronta, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, a ripartire anche a costo di dover sacrificare alcuni big. Il primo nome d’alto profilo che, quasi certamente, non sarà bianconero nell’immediato futuro è quello di Angel Di Maria. L’attaccante argentino fino a qualche settimana fa sembrava sul punto di poter rinnovare. La mancata Champions invece cambia tutto. L’ingaggio è di quelli pesanti e senza gli introiti europei sarà difficile trattenerlo.

Scontato a questo punto sembra anche l’addio di Rabiot, ma a preoccupare i tifosi bianconeri potrebbe essere un’altra cessione eccellente. Sempre secondo la rosea uno tra Vlahovic e Chiesa è destinato a lasciare Vinovo. Per far quadrare i conti servirà il sacrificio di almeno uno dei due calciatori. Vlahovic in questo momento ha decisamente più mercato, visto che sta suscitando l’interesse di diversi club di Premier League, pronti anche a sborsare cifre importanti per lui. Meno interesse invece attorno a Chiesa, dopo una stagione condizionata e non poco dall’infortunio.

Juve, ma c’è anche chi resta: Allegri riparte dalla Next Gen

A fronte di diversi addii eccellenti, ai quali poi andranno sommati anche quelli riguardanti i calciatori di rientro dai vari prestiti, Elkann e Allegri stanno già pensando a come costruire la Juve dell’immediato futuro. Pesa l’incognita direttore sportivo, con Giuntoli che si deve liberare dal Napoli, ma le idee in casa bianconera su come sarà il prossimo mercato sono abbastanza chiare. Allegri ha già fatto sapere che non ha bisogno di grandi investimenti e che è pronto a puntare molto sui giovani della Next Gen che in questa stagione hanno conquistato sempre più spazio nell’undici titolare.

Accanto ai vari Miretti, Fagioli, Iling, ci sono comunque altri calciatori in organico che sicuramente verranno confermati. Giocatori come Kostic, Gatti o Locatelli sono la base dalla quale Allegri e le proprietà vogliono ripartire. Anche per Milik si farà un discorso improntato al riscatto dal Marsiglia, mentre per Cuadrado è in piedi la possibilità di rinnovo per un’altra stagione, naturalmente a cifre più contenute.