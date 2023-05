Vinícius dice addio al Real: la notizia fa tremare i tifosi

A causa dei tanti insulti e cori razzisti diretti a lui nel corso della stagione, Vinícius jr. starebbe prendendo in considerazione l’idea di lasciare il Real Madrid: avventura all’estero in vista per l’attaccante

La pazienza di Vinícius jr potrebbe essere arrivata al limite. I tanti cori e insulti razzisti subiti durante l’ultima stagione, che il ragazzo ha spesso denunciato e condannato, avrebbero spinto il suo entourage a ricercare altre soluzioni, e a tentare di convincere l’attaccante in forza al Real Madrid a lasciare la Spagna. La situazione è stata decisamente fuori controllo nel corso dell’annata 2022-23, tanto che la stessa direzione de LaLiga ha denunciato per ben nove volte situazioni simili, senza che si sia mai preso per davvero alcun provvedimento che non fosse l’espulsione dallo stadio dei tifosi colti in flagrante.

Troppo poco, considerate le tante proteste da parte di colleghi, tifosi, allenatori, dirigenti di club (sia europei che brasiliani, tra cui il Flamengo, squadra nella quale l’esterno è cresciuto), ex calciatori e personalità politiche che hanno dato il loro sostegno al ragazzo. Perfino il presidente della FIFA Gianni Infantino, in ben due occasioni, è intervenuto direttamente a sostegno del classe 2000, senza che, però, la situazione sia mai cambiata.

Vinícius, gli agenti spingono per l’addio: comunicato durissimo

Secondo quanto riportato da ESPN Brazil, la situazione sarebbe diventata ormai insostenibile, e perfino l’agenzia di rappresentanza del giocatore, TFM, nella persona del suo rappresentante Federico Pena, ha rilasciato un comunicato nel quale condanna pesantemente gli orribili episodi verificatisi durante la gara del Mestalla contro il Valencia, solo gli ultimi di una lunga serie di dimostrazioni di intolleranza durante la stagione.

“Nel corso della partita tra Valencia e Real Madrid, abbiamo assistito ad episodi di razzismo generalizzato, intenzionale ed istituzionalizzato tra i più ripugnanti della storia del calcio. Tre anni fa il mondo si sconvolgeva con i video nei quali George Floyd veniva brutalmente fermato, e oggi il mondo intero è stato testimone di un evento nel quale Vinícius è stato immobilizzato in modo violento, codardo e inaccettabile nel corso di una discussione”.

Il comunicato non risparmia neanche i vertici del campionato: “Questo non è nulla più che un altro riflesso di ciò che si è visto durante questa stagione di Liga nella quale è stato chiaro a tutto il mondo che in tutta la Spagna non accettano il ruolo di un giovane uomo di colore”. Secondo il The Sun, la sola possibilità che Vinícius lasci il Real Madrid avrebbe spinto molte big di Premier League a monitorare da vicino la situazione del campione brasiliano. Se infatti, a causa di questi disgustosi episodi, il ventiduenne dovesse decidere di abbandonare la Spagna, l’occasione di assicurarsi uno dei migliori giocatori al mondo sarebbe fin troppo ghiotta.