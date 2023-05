Cristiano Ronaldo sfoggia il suo ultimo orologio: vale una fortuna

Cristiano Ronaldo non è mai banale, neanche negli acquisti, l’ultimo orologio sfoggiato dall’asso portoghese vale è costato un capitale.

I fuoriclasse fanno sempre notizia e non potrebbe essere altrimenti. Cristiano Ronaldo è sicuramente una delle icone di questo secolo calcistico. Dopo la sfida su chi fosse migliore tra Pelé e Maradona c’è infatti quella tra Messi e CR7, con i tifosi divisi nelle preferenze.

Detentore di una quantità di record difficile da riassumere in un solo articolo, ha condotto il Portogallo a traguardi fantastici come la vittoria degli Europei e della Nations League. Vincitore per cinque volte del Pallone d’oro e quattro volte della scarpa d’oro, dovunque è andato ha inevitabilmente fatto pesare la sua presenza. Anche economicamente.

Inevitabile infatti che un giocatore con i suoi numeri da capogiro abbia ingaggi che i comuni mortali possono solo vagamente sognare. Ha fatto notizia il suo contratto all’Al-Nassr, firmato a fine dicembre 2022 dopo il deludente Mondiale e la rottura con il Manchester United.

Duecento milioni di euro a stagione per due anni e mezzo, ovvero circa 16 al mese, o 7 euro al secondo volendo ridurre alla minima unità di misura. Questo senza contare ovviamente tutti gli altri incassi dagli altri sponsor, basti pensare alla sua attività social, con la pagina Instagram che ormai ha raggiunto i 585 milioni di follower. Superato il mezzo miliardo.

Il nuovo acquisto, Cristiano Ronaldo lo sfoggia compiaciuto su Instagram

Proprio su Instagram Cristiano Ronaldo ha voluto mostrare il suo ultimo acquisto. Durante una pausa caffè CR7 infatti ha sfoggiato al polso un nuovo orologio. Trattasi di un Jacob & Co. da 750 mila sterline. D’altronde ci sono (tanti) collezionisti anche in questo campo e l’asso portoghese non ha voluto essere da meno. Il nuovo innesto attira subito inevitabilmente l’attenzione grazie a un design maestoso e a un colore blu deicsamente appariscente.

Se la cifra spesa per una persona qualunque può sembrare tanto il paragone con i numeri sopra fa capire quanto alla fine per l’ex Real Madrid questa sia una spesa magari non come quelle quotidiane, ma comunque facile da affrontare.

Oltre ai contratti con l’Al-Nassr e ai numeri su Instagram, parliamo infatti di un atleta che solo online tra tutte le piattaforme raccoglie 855 milioni di follower, con un incasso da circa 4 milioni di euro. Non è quindi così impossibile pensare che già solo con la storia su Instagram abbia reincassato buona parte della spesa. Poco da fare, un asso sia in campo che fuori.