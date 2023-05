È già deciso, va via dalla Juve: destinazione a sorpresa

La Juve pianifica il suo futuro e pensa alla strategia da adottare in estate: un addio pare ormai scontato. La destinazione è a sorpresa.

I bianconeri stanno attraversando un momento complicato e ragionano in vista della prossima stagione. Una separazione pare ormai inevitabile.

La Juve sta vivendo un momento molto delicato. Il -10 ricevuto in classifica ha portato i bianconeri a quota 59 punti che, al momento, valgono il settimo posto in classifica alle spalle della Roma. In seguito alla sentenza, la squadra di Allegri ha rimediato un pesantissimo 4-1 in casa dell’Empoli che ha causato ulteriore malumore fra i tifosi. Ad ogni modo, grazie alla vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter, la Juve è virtualmente qualificata alla prossima Conference League. Come ben noto, però, molto dipenderà dalle intenzioni della UEFA, che potrebbe prendere dei provvedimenti. Intanto, però, la società pensa al futuro della rosa: un addio è ormai certo.

Addio Juve e destinazione a sorpresa: si tratta

Il futuro della Juve è a dir poco incerto. I bianconeri dovranno aspettare eventuali sentenze da parte della UEFA prima di poter essere certi di giocare in una competizione europea durante la prossima stagione. Inoltre, ci sono ulteriori punti di domanda: il direttore sportivo (Giuntoli è il grande obiettivo), la posizione di Allegri ed il destino di alcuni giocatori. Negli ultimi giorni si è parlato di un addio certo per Di Maria, che ad oggi è molto lontano dal rinnovo, mentre Vlahovic non sarebbe più incedibile.

Sono molti, però, i giocatori non certi di una permanenza. Alcuni potrebbero chiedere la cessione in prima persona a causa di una situazione in bilico, mentre altri potrebbero essere messi sul mercato per ricavarne un tesoretto. Rientrano nella seconda categoria soprattutto i giocatori che rientreranno dai rispettivi prestiti in caso di mancato riscatto come, per esempio, Zakaria, McKennie, Kulusevski e, soprattutto, Arthur.

Il brasiliano ha vissuto un’annata terribile con il Liverpool essendo infortunato per diversi mesi. Una volta recuperato dal problema fisico non ha comunque giocato e Klopp ha confermato ufficialmente che, a fine campionato, le strade si separeranno. L’ex Barcellona tornerà dunque a Torino, ma non per restarci. Come riportato da El Gol Digital, infatti, ci sarebbe già una squadra sulle sue tracce: si tratta del Betis Siviglia.

Si tratterebbe di un ritorno in Spagna per lui, nel campionato dove ha reso al meglio in carriera. La storia con la Juve è giunta al termine, ma per l’addio sarà necessario trovare la formula giusta: i bianconeri sperano nella cessione a titolo definitivo, ma molto dipenderà anche dalla richieste del giocatore.