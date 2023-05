Marika, la scollatura è totale: una visione rovente

Anticipo dell’estate con l’ultimo scatto della prorompente Marika Fruscio: scollatura vertiginosa. Il clima si fa incandescente

Si è solito dire che gli animali domestici assomiglino ai loro padroni. Già nella scelta di un animale domestico piuttosto che di un altro è possibile individuare un’affinità caratteriale tra quest’ultimo e il suo padrone. Ebbene, anche i tifosi o, meglio, le tifose sono a immagine e somiglianza delle squadre per le quali fanno il tifo. Non ci credete? Beh, l’ultima foto postata sul suo seguitissimo account Instagram da Marika Fruscio è l’irrefutabile prova.

La giornalista e personaggio televisivo (vanta la partecipazione al popolare dating show “Uomini e Donne” nelle vesti di corteggiatrice e al reality “Playmen Tv – La casa delle play girls”) è una grande tifosa del Napoli tanto da sfoggiare due tatuaggi dedicati, uno ciascuno, alla sua squadra del cuore e alla città partenopea dove sono le sue origini (è nata ad Agrate Brianza il 3 gennaio del 1979).

Marika Fruscio, scollatura vertiginosa: il clima si fa incandescente

Il Napoli di Luciano Spalletti, fresco campione d’Italia (terza volta nella storia del club azzurro), ha dominato il campionato dalla prima giornata. Per lunghi tratti della stagione è stato un rullo compressore, una macchina schiacciasassi, in Italia e in Europa. Devastante, debordante, incontenibile, il Napoli non ha avuto avversari, uno dopo l’altro mandati al tappeto.

Orbene, anche la prorompente Marika Fruscio nel suo ultimo scatto, esattamente come i suoi beniamini calcistici, è, a dir poco, debordante. La scollatura è vertiginosa!

D’altra parte, il leggero foulard intrecciato a mo’ di reggiseno. Marika indossa anche degli short che lasciano scoperte le sue bellissime gambe. Nell’insieme una visione bollente. Insomma, se l’estate tarda ad arrivare, con le temperature al di sotto della media stagionale, ci pensa la conturbante e bellissima Marika Fruscio a surriscaldare il clima.

Le sue curve sono così bollenti che basta dare loro solo una veloce occhiata per essere catapultati sulla dorata spiaggia di un qualche atollo polinesiano. Forme, per la cronaca, che hanno stregato anche un noto bomber, dentro e fuori dal campo di gioco, come Pippo Inzaghi e quello che quando giocava era considerato il “bello del calcio”, cioè Stefano Bettarini.

Infatti, dei tanti presunti flirt attribuiti a Marika Fruscio quelli con l’ex attaccante rossonero e con l’ex marito di Simona Ventura sono tra i pochi confermati. Dunque, non solo gli azzurri del Napoli ma anche i calciatori in generale sono la passione della prorompente Marika Fruscio.