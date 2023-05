Papu Gomez torna in Italia: decisione presa

Il 35enne Papu Gomez, per sette stagioni colonna dell’Atalanta, potrebbe tornare in Italia. Lascerà il Siviglia a fine stagione.

Piedi buoni, visione di gioco, vizio del goal: molti tifosi atalantini ricordano ancora, in modo indelebile, le gesta di Papu Gomez, protagonista di sette emblematiche stagioni in maglia orobica, e poi “costretto” a lasciare bruscamente Bergamo a causa dei noti dissapori con mister Gasperini.

Il passo fu breve: da uomo squadra, da figura di riferimento dello spogliatoio, da capitano, a oggetto indesiderato, con una frattura di tale gravità che Gasperini impose alla società il suo allontanamento. Se non fosse avvenuto, probabilmente, l’ex tecnico dell’Inter avrebbe lasciato la Dea.

La cessione al Siviglia per oltre 5 milioni di euro, la possibilità di essere ancora protagonista: El Papu aveva riposto, nell’arrivo nella Liga spagnola, tutte le sue legittime aspirazioni di riscatto. I frequenti infortuni e soprattutto un carattere non certo facile da gestire non lo hanno aiutato: Papu Gomez, oggi, è assolutamente in rottura con il Siviglia.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso non è solo legata al suo rendimento altalenante, ma in particolare ad un presunto diniego della società nell’accettare che il calciatore partisse, lo scorso autunno, per l’Argentina, per celebrare la vittoria del mondiale con amici, familiari ed ex compagni di nazionale.

L’ex atalantino non si era certo tirato indietro, come del resto fece, anche in passato, ai tempi di Bergamo, nell’esternare sui social tutto il suo malumore, seppur questa volta in modo velato, evidenziando che “cause di forza maggiore” gli avevano impedito di volare in Argentina per festeggiare il titolo di campioni del mondo.

Papu Gomez: e se l’argentino tornasse in Italia? Il Monza sempre alla finestra

I numeri, però, parlano chiaro: El Papu segna con il contagocce, non incide più come un tempo, almeno per il Siviglia, tirando le somme, in tre stagioni, è stata una vera delusione rispetto all’ingente investimento che il club andaluso.

Gomez potrebbe far ritorno in Argentina, non ha del resto mai negato che “la sua casa” gli manca davvero tanto. Ma una suggestione per un altro biennio all’insegna del grande ritorno al passato c’è e come: e sarebbe a due passi da quella Bergamo dove ha lasciato tanti amici, città che non lo ha certo dimenticato.

Papu Gomez sarebbe nel mirino del Monza: ebbene sì, Galliani avrebbe effettuato un sondaggio con l’entourage del calciatore. A mister Palladino l’ex atalantino non dispiace affatto: avrà anche perso lo smalto dei tempi migliori, ma se torna in forma fisicamente può di certo contribuire al salto di qualità dei brianzoli. Per il momento si tratta di una suggestione, El Papu non costa poco e l’ingaggio sarebbe l’ostacolo più grande.

Già lo scorso dicembre Galliani aveva provato a convincerlo. Il Monza vuole puntare ad un campionato d’avanguardia e ha bisogno di uomini che elevino il tasso tecnico della formazione lombarda. El Papu, se stesse bene fisicamente, potrebbe essere ancora un lusso per il nostro campionato.

L’asso sudamericano, in Spagna, percepisce circa 3 milioni a stagione, davvero troppo per le casse del Monza e per un calciatore di 35 anni. Su Gomez ci sono anche le attenzioni di club di Mls. Vedremo se il calciatore deciderà davvero di chiudere la carriera in Lombardia.