Ultim’ora Ibrahimovic, decisione inaspettata: tifosi senza parole

La stagione di Ibrahimovic non è stata memorabile e lo svedese ha preso una decisione importante. I tifosi restano a bocca aperta: ecco cosa farà l’attaccante del Milan

La stagione del Milan è stata ricca di alti e bassi. Lo scudetto vinto un anno fa non è stato confermato ed è finito sul petto del Napoli che ha meritatamente vinto il campionato senza avere rivali dall’inizio alla fine. A questo si aggiunge la deludente eliminazione in semifinale di Champions League contro i cugini dell’Inter e il pessimo cammino in Coppa Italia terminato agli ottavi di finale con la sconfitta col Torino allenato da Juric.

La penalizzazione ha restituito la zona Champions ai rossoneri che però dovranno lottare fino all’ultima giornata per arrivare tra le prime 4 della classifica. Sono stati tanti i giocatori che hanno deluso le aspettative. In primis De Ketelaere.

Maldini qualche settimana aveva comunque difeso la scelta di puntare sul belga invece che su un altro profilo: “Sarebbe stato molto più facile e molto meno oneroso per noi andare su uno come Dybala. Sarebbe stato giusto per il nostro progetto e condiviso dalla proprietà? No. Abbiamo un’idea, vogliamo costruire una squadra giovane e prendendo i giovani a volte rischi. Così è stato per Tonali al primo anno e per Charles in questo. Ma è l’idea di calcio e investimenti che condividiamo con la proprietà”.

Chi invece non è riuscito a dare una mano al Milan quest’anno è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è sempre stato fermo ai box a causa dei numerosi problemi fisici. Adesso ha preso una decisione per il finale che ha lasciato i tifosi rossoneri a bocca aperta.

Ibrahimovic, la decisione per il finale di stagione è sorprendente

Anche l’immortale Ibrahimovic è stato costretto a fermarsi. Quest’anno lo svedese non ha praticamente mai visto il campo, ma è riuscito a togliersi la soddisfazione di segnare contro l’Udinese su calcio di rigore. L’unica rete di una stagione caratterizzata dagli infortuni. Non è stato mai protagonista e ora il suo contratto è in scadenza. Non sappiamo ancora se il Milan ha intenzione di proporgli un rinnovo, ma intanto lui ha preso una decisione.

Lo svesese sta lavorando tutti i giorni a Milanello per cercare di esserci all’ultima gara. Secondo Il Corriere della Sera lo svedese vuole salutare i milanisti giocando qualche minuto nel finale contro il Verona. Difficile ma non impossibile. Sta svolgendo doppie sedute e terapie extra per ricevere l’ultimo saluto da San Siro.