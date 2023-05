Federica Pellegrini, c’è il no definitivo: decisione assurda

Il futuro di Federica Pellegrini appare ormai più chiaro: arriva il no definitivo che chiude le porte nuovi possibili colpi di scena.

A fine agosto Federica Pellegrini festeggerà un anno di matrimonio insieme a suo marito Matteo Giunta. Una vita passata al suo fianco in veste di preparatore atletico e ora anche suo compagno di vita. Nonostante la Divina si sia ritirata dalle acque ha continuato a cavalcare la cresta dell’onda e lo ha fatto attraverso diverse trasmissioni televisive di successo.

Prima è diventata giudice, poi conduttrice e infine anche concorrente. In tutti questi anni è riuscita a conquistare il pubblico sia come atleta straordinaria, da nuotatrice ha scritto pagine indelebili nella storia dello sport in Italia, che come personaggio televisivo.

In molti però si chiedono quale sarà la strada definitiva dell’ex nuotatrice veneta. Tanti speravano di poterla nuovamente vedere nel suo habitat naturale. Anche se la pista al momento rimane molto difficile. Per quanto l’età non le consenta più di gareggiare, Federica Pellegrini potrebbe essere comunque molto utili alle giovani leve. Peccato, però, che proprio di recente sia arrivato il no definitivo. La decisione ha fatto storcere il naso a più di qualcuno.

Il futuro di Federica Pellegrini: arriva il no che spiazza i fan

Specialmente ai suoi fan, quelli che la ricordano e la ricorderanno per sempre come la regina dell’acqua. Tuttavia, il pubblico farà bene a mettersi l’anima in pace perché la Pellegrini ha deciso che non tornerà in acqua. Proprio in questi giorni la Divina sta attraversando l’Italia da Nord a Sud per presentare il suo libro autobiografico dal titolo ORO e in questi giorni si è fermata nella Capitale. Più precisamente nello storico circolo dei Canottieri Aniene.

Lì le sono state poste diverse domande. Alcune hanno anche riguardo il suo futuro da allenatrice. Federica Pellegrini ha perciò colto l’occasione per dire non allenerà. Niente futuro come insegnante di nuoto per la campionessa mondiale che avrebbe potuto dare sicuramente un contributo importante. Invece a quanto pare nel destino dell’ormai showgirl ci saranno altri progetti.

Tuttavia, la Pellegrini non ha chiuso definitivamente la porta all’insegnamento. L’atleta ha infatti ammesso che potrebbe allenare ma solo a spot. Che cosa significa questo in gergo sportivo? La risposta è presto detto. Lo spot reduction è noto in Italia anche come riduzione locale.

In poche parole si tratta di un tipo di allenamento dedicato al dimagrimento localizzato attraverso l’attività aerobica. Il tutto attraverso le tecniche del cardiofitness. Insomma, niente lavoro tecnico per Federica Pellegrini che piuttosto, se proprio dovesse diventare allenatrice, si dedicherebbe alla cura del corpo degli atleti.