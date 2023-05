Il nuovo oriundo in Serie A: colpo Piton in Italia

Si muove il mercato degli oriundi in Serie A: in arrivo Piton, un nuovo calciatore nel mirino di Mancini. Ecco dove giocherà.

Come per magia, Piton sta per conquistare in un colpo solo l’Italia di Mancini e un posto nel campionato italiano di Serie A. Non il celebre Severus, personaggio cardine della saga di Harry Potter, ma il giovane Lucas, uno dei prospetti migliori del calcio brasiliano. Un talento pronto ad abbracciare il progetto azzurro, come già fatto nei mesi scorsi da Retegui. Su di lui è forte l’interesse del Mancio, ma ancor più quello di un club italiano.

Che la nazionale stia per accogliere altri oriundi, non lo scopriamo certo ora. Anzi, dopo il fallimento mondiale è chiara la strategia del commissario tecnico. Privo di giocatori italiani di sicuro avvenire nel nostro campionato, ha scelto di assoldare i migliori talenti con passaporto italiano in giro per il mondo.

Un’operazione già riuscita, almeno in parte, con Retegui, e che adesso potrebbe essere ripetuta con altri giovani calciatori, soprattutto sudamericani. Tra questi, proprio Lucas Piton, ragazzo che da tempo è riuscito a mettersi in mostra in Brasile e che adesso è pronto ad affrontare anche il salto nel calcio europeo. Ci pensa in particolare un club di Serie A, e l’affare è molto meno complicato di quanto si possa pensare.

Piton arriva in Serie A: il terzino oriundo può approdare in una neopromossa

Classe 2000, terzino sinistro brasiliano con cittadinanza italiana, paragonato da molti all’ex Inter Alex Telles, Lucas Piton si è fatto apprezzare nel campionato brasiliano per la sua rapidità, la capacità di avanzare in progressione palla al piede, di fraseggiare con i compagni, di pennellare cross precisi. Tutte qualità perfette per la Nazionale azzurra, che anche in basso a sinistra, dopo l’infortunio di Spinazzola, si è ritrovata parzialmente scoperta, a causa soprattutto del rendimento altalenante di Emerson Palmieri (e in attesa della definitiva esplosione di Udogie).

Già convocato dal ct per la Nations League, Piton a questo punto si prepara a sfruttare al massimo la chance che il destino gli sta concedendo. E potrebbe anche essere pronto, quindi, al salto di qualità nel calcio europeo.

Starebbe seriamente pensando di portarlo in Serie A, in particolare, una delle due squadre che hanno conquistato la promozione diretta in Serie A: il Genoa. A rendere quest’operazione tutto meno che impossibile è tra l’altro il fatto che Piton, dopo essere cresciuto nel Corinthians, gioca attualmente nel Vasco da Gama, società controllata dalla 777 Partners, la stessa azienda che possiede da un paio d’anni il Grifone.

E peraltro l’Italia sembra proprio essere nel destino del giovane Piton. Un paio di stagioni fa era stato infatti nel mirino dell’altra squadra genovese, la Sampdoria, e in tempi recenti era stato accostato anche a Torino e Inter. Tutte manifestazioni di interesse che non si sono però mai trasformate in trattative concrete. Che possa essere il Genoa a regalargli la chance definitiva per mettersi alla prova nel nostro calcio?