L’ex Inter va al Napoli: che colpo a centrocampo

Il Napoli vuole piazzare un colpo importante di calciomercato. L’obiettivo principale è quello di andare a rinforzare il centrocampo

Tanto è vero che la dirigenza tende a rinforzarlo, ancora di più, con un acquisto di qualità. Ed è per questo motivo che, nella lista dei desideri, è apparso il nome del calciatore che conosce molto bene il campionato di Serie A. Visto che per anni è stato un pilastro dell’Inter. L’obiettivo della dirigenza è quello di anticipare la concorrenza che si è creata attorno all’atleta.

Tanto è vero che si stanno muovendo, in anticipo, per presentare una importante offerta al club di appartenenza. Si parla di una cifra che si avvicina intorno ai 40 milioni di euro. Anche se bisogna comunque valutare l’ingaggio del calciatore stesso che potrebbe rappresentare un problema per lo stesso De Laurentiis.

Napoli, super colpo per il centrocampo: l’ex nerazzurro piace

Ancora due partite e poi il Napoli potrà mettere in archivio una stagione a dir poco storica ed, allo stesso tempo, indimenticabile. La vittoria dello scudetto, che mancava in città da ben 33 anni, è stata accolta con gioia ed entusiasmo dalla tifoseria. L’idea del numero uno azzurro è quella di rinforzare, ancora di più, la squadra per la prossima stagione. Tanto è vero che iniziano a circolare i primi nomi su chi possa fare al caso della squadra.

In primis, però, bisogna prima valutare la posizione sia di Spalletti che di Giuntoli che sembra quasi siano sul piede di partenza. Dal punto di vista dei calciatori si pensa solamente alle entrate. Ed il primo nome porta a quello di Mateo Kovacic. Il centrocampista (ed all’occorrenza anche trequartista) non ha fatto assolutamente una grande stagione. Così come il resto dei suoi compagni di squadra del Chelsea. Dopo cinque anni trascorsi in Premier League l’atleta potrebbe salutare tutti e ripartire proprio dalla Serie A.

Si tratterebbe di un clamoroso sgarro nei confronti dei nerazzurri. Gli stessi che lo lasciarono partire nell’agosto del 2015 per Madrid, destinazione Real. Con il passare degli anni è diventato uno dei migliori nel suo ruolo. Adesso De Laurentiis vuole fare un altro importante regalo alla squadra e soprattutto ai suoi tifosi per la prossima sessione estiva di mercato. Il contratto del calciatore andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno, ma l’obiettivo è quello di averlo un anno prima. Magari con un po’ di sconto sul prezzo.