Nozze nel tennis, tifosi senza parole: arriva l’annuncio

La tennista iberica forse non sta vivendo il momento migliore della sua carriera: in compenso la vita privata va a gonfie vele

Ci sono dei momenti, nella vita di una donna, in cui il cuore può contare più della carriera. Si può esser state delle campionesse – le vittorie del Roland Garros nel 2016 e di Wimbledon nel 2017 restano negli annali del tennis – e poi precipitare al numero 167 della classifica mondiale senza che la felicità venga meno. Merito di un legame sentimentale che forse, da solo, riesce a riempire la vita dell’atleta. Un qualcosa nato in un modo incredibile, come se dietro ci fosse la mano di uno sceneggiatore di Hollywood.

Tutto ebbe inizio a Central Park, il celeberrimo scenario di New York già teatro di indimenticabili film d’amore come Serendipity. Garbiñe Muguruza, impegnata nel Major americano, ultimo slam dell’anno, passeggia tranquillamente nel parco quando si leva una voce dalla bocca di un ragazzo che incrocia il suo cammino: “Buona fortuna per il torneo”.

L’aveva riconosciuta, Arthur Borges, l’uomo del destino. I due si scambiano i numeri ed iniziano a frequentarsi nonostante lui viva a New York e lei giri per il mondo nel circuito professionistico WTA. Inzia così quella che il più delle volte sarebbe stata catalogata come un’improbabile storia d’amore e che invece, dopo meno di due anni, si sublima nella conclusione più dolce che ci possa essere.

Muguruza si sposa, arriva l’annuncio

“Stavo sisetmando un paio di cose di lavoro a Marbella e lui arriva all’hotel Marbella Club, che è uno dei miei preferiti“, ha esordito la tennista nella sua intervista per Hello!. “Mi ha preparato un tavolino sotto un albero e miha chiesto di sposarlo. Mi sono messa a piangere, non sapevo come reagire“, le parole ancora emozionate della tennista originaria di Caracas. Dal racconto della proposta alla data e al luogo delle nozze, il passo è poi stato relativamente breve. La campionessa ha continuato nel racconto dei dettagli nel corso della medesima intervista.

“Ci dovremmo sposare l’anno prossimo. A me piace il bel tempo, voglio l’estate e il sole, voglio la spiaggia e voglio sposarmi in Spagna perché è il posto giusto, è quello che ci unisce di più“, ha rivelato Garbiñe.

La notizia ha ovviamente eccitato i suoi tanti fans, reduci da un periododi magre soddisfazioni per quello che riguarda la carriera della loro beniamina, che nel 2023 ha disputato solo 4 incontri. Tutti persi. Garbiñe ha però gettato i presupposti per vincere nella vita, con buona pace di chi l’ha giudicata – anche aspramente – per non essere più al top della classifica mondiale.