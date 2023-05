Panchina Napoli, ora è sicuro: ADL ha scelto un top

Il Napoli, per sostituire in panchina Luciano Spalletti ha scelto un big: il nome nuovo degli azzurri dalla grande caratura internazionale

Il prossimo allenatore del Napoli è ormai la notizia che catalizza l’Italia intera, non solo Napoli. Luciano Spalletti dirà addio a fine stagione, sembra ormai certo. Il Presidente De Laurentiis tenterà un nuovo approccio con il tecnico per convincerlo a restare ma sembra che ormai la strada sia stata tracciata.

Ecco peché si lavora anche sul nome del sostituto, che avrà il non facile compito di ereditare la panchina dei Campioni d’Italia e riconfermare il Napoli ad alti livelli, magari provando a fare meglio anche in Champions League. Un compito davvero ingrato, con il patron De Laurentiis che scandaglia ogni pista possibile prima di prendere la decisione finale.

Serve, infatti, un tecnico di grande esperienza internazionale che possa proseguire nel solco tracciato negli ultimi anni. Ecco perché, oltre alle soluzioni dettate da Italiano, Thiago Motta e Gasperini, De Laurentiis guarda soprattutto a profili di grande calibro.

E così è spuntato il nome di Rafa Benitez, tecnico già avuto a Napoli ed il primo a dare il tocco internazionale agli azzurri, con una campagna acquisti davvero poderosa che vide l’arrivo di Reina, Albiol, Callejon ed Higuain.

Napoli, il nuovo tecnico ha grande caratura internazionale: in pole c’è lui

Non solo Benitez, però; il patron De Laurentiis ha sondato anche la disponibilità di Antonio Conte e quella di Julian Nagelsmann, giovane ex tecnico del Bayern Monaco vincolato ai bavaresi da una clausola da 10 milioni di euro. Da qui l’ipotesi scartata pressocché immediatamente.

Se è solo un sogno Jurgen Klopp, il nome più ricorrente nelle ultime ore è quello di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo è attualmente libero dopo aver concluso la sua esperienza sulla panchina della Spagna allo scorso mondiale e sta vagliando ogni ipotesi per il suo futuro.

Luis Enrique piace perché conosce la Serie A per aver allenato la Roma e soprattutto per il suo gioco offensivo, con il dogma imprescindibile del 4-3-3 che andrebbe a ricalcare quanto visto fin qui con Luciano Spalletti. Un’operazione che De Laurentiis vorrebbe chiudere anche in tempi brevi, avendo ormai puntato con decisione sullo spagnolo, dalla lunga esperienza internazionale e con una Champions League vinta da allenatore ai tempi di Barcellona.

Resta solo da convincere il tecnico, attratto però dall’opzione italiana, ma seguito anche dal PSG nelle ultime settimane.