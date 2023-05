Paola Saulino, buonanotte da sogno: i fan notano un dettaglio bollente

Paola Saulino da’ una speciale buonanotte ai suoi ammiratori, il nuovo scatto della vulcanica influencer ha una visione che lascia il segno

Sta diventando sempre più celebre e non soltanto tra i tifosi del Napoli. Per essere una supporter sfegatata degli azzurri, ma anche una delle influencer più provocanti di questi anni sulla rete. Quando Paola Saulino scende in campo, si vede, non c’è che dire.

Già da diversi anni, Paola si è fatta notare per il suo modo di essere decisamente anti convenzionale e politicamente scorretto. Un fare malizioso e provocante che ha ribadito in diverse iniziative che l’hanno vista protagonista e divenute virali sui social, dei quali è una autentica regina.

Paola non si fa problemi a mettere in mostra un fascino stratosferico, sensualità a dir poco inconfondibile che è divenuta un vero e proprio marchio di fabbrica, a suon di post e stories sul suo seguitissimo profilo Instagram che vanta quasi 140 mila followers. Paola spazia tra contenuti legati al calcio, per il quale ha una grande passione, con rubriche dedicate in particolar modo al fantacalcio e che hanno sempre un tocco piuttosto piccante, fino a scatti in primo piano e dirette social nei quali alza come non mai l’asticella della provocazione. Il risultato è quello che si può vedere da ogni sua foto, un vero e proprio trionfo di bellezza incontenibile.

Paola Saulino, distesa sul divano è esplosiva: un perizoma a dir poco illegale

Anche questa volta, la splendida Paola non si smentisce affatto e decide di farci sognare ad occhi aperti. Con una ‘buonanotte’ davvero difficile da dimenticare e che di certo non concilia il sonno.

In posa sul divano, lascia ammirare la sua silhouette sinuosa e generosa, con un dettaglio in primo piano davvero da urlo. Il suo lato B raccoglie sempre applausi e consensi, ma stavolta se possibile anche di più, con un perizoma illegale. Una visione che infiamma in un attimo l’atmosfera ed è garanzia di like e commenti a profusione che arrivano in rapida successione. In questo periodo, oltretutto, Paola è più radiosa e di buonumore che mai per la vittoria dello scudetto da parte del suo Napoli. E si prepara ad una estate in cui, come aveva annunciato qualche tempo fa, è pronta a scatenarsi e a superare qualsiasi limite. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ha in serbo per noi.