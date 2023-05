Shakira, altro che Piquè: l’intreccio con Justin Bieber

Shakira sembra aver ormai messo da parte la rabbia nei confronti di Gerard Piqué: un nuovo gossip scatena i fan della cantante.

Negli ultimi mesi si è parlato molto della rottura tra Shakira e Gerard Piqué, anche per via degli strascichi che si è portata dietro. La celebre cantante ha voluto dedicare uno dei suoi ultimi brani – intitolato Shakira: Bzrp Music Sessions Vol.53 – alla separazione con quello che ormai è il suo ex marito.

Shakira e Piqué, che hanno anche avuto due figli dalla loro unione, si sono separati a causa di un tradimento da parte dell’ex difensore del Barcellona. Proprio nei giorni scorsi l’ex marito dell’artista ha pubblicato una foto con la sua nuova fidanzata, Clara Chia Marti. Si tratta del secondo scatto pubblicato sui social da Piqué assieme alla 22enne, con cui fa ormai coppia fissa.

Proprio la giovane compagna di Piqué – che di professione fa la modella – è la ‘Twingo’ citata da Shakira nel suo brano dove attacca il suo ex compagno per la sua scelta. I fan di Shakira non hanno gradito il post di Gerard Piqué e hanno scelto di commentare una sua vecchia foto con Shakira con parole molto pesanti.

Shakira e Justin Bieber, i fan impazziscono: insieme sul Lago Maggiore

Tuttavia, almeno stando alle ultime notizie, non sembra che Shakira sia rimasta con le mani in mano. Se da una parte il suo ex marito è ormai innamorato di un’altra donna, dall’altra la cantante di Barranquilla non perde affatto tempo. Stando a quanto riportato anche dal quotidiano La Repubblica, infatti, Shakira si sarebbe recata alla sfilata Cruise 2024 di Louis Vuitton assieme ad un personaggio molto noto.

L’evento – che si è tenuto presso l’Isola Bella, al centro del Lago Maggiore – ha visto la partecipazione di molti personaggi famosi, tra cui proprio l’autrice di brani come La Tortura, Hips Don’t Lie, She Wolf e Waka Waka. Ma la vera ‘chicca’ è che alla sfilata Cruise 2024 di Louise Vuitton era presente anche Justin Bieber. Sul web i fan di Shakira hanno cominciato a fantasticare su un possibile flirt tra i due, ma la realtà è che i due artisti si sono recati sul Lago Maggiore separatamente e non sembra esserci alcun coinvolgimento sentimentale. Il 29enne londinese è felicemente sposato dal 2018 con la modella statunitense Hailey Baldwin e pare avere occhi soltanto per sua moglie.

Di recente Shakira ha ricevuto anche le avances di Tom Cruise. I due si sono incontrati al Gran Premio di Formula 1 di Miami, dove l’attore sarebbe rimasto totalmente ipnotizzato dalla bellezza della cantante. Tuttavia, Shakira non ha alcuna voglia di intraprendere nuove relazioni e pare abbia implorato Tom Cruise di smetterla di flirtare con lei.