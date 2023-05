Adesso è ufficiale: 40 anni e non sentirli, non si ritira!

Avrebbe già deciso di continuare, un gran calciatore della Serie A vuole continuare, ma ora non è facile capire dove.

Finché ne avranno, correranno ancora. Ce ne sono diversi di calciatori che abbiamo visto giocare a calcio fino ad un’età che si pensa possa essere avanzata per lo sport. Ma i campioni vanno anche oltre e se si allenano bene, continuano letteralmente finché ne hanno. Francesco Totti ha lasciato il calcio a più di 40 anni, Javier Zanetti ha atteso di farne almeno 41 ed oggi, abbiamo capito di poter ammirare ancora un grande calciatore, per un po’ di tempo.

Cosa che farà piacere a tantissimi appassionati di calcio, vista la sua classe, ma adesso è difficile individuare i tifosi di quale squadra potranno essere realmente felici per averlo in squadra. Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato e sarà lungo. Dal suo canto, il calciatore che non vuol smettere, non ha dichiarato in che squadra giocherà, anche perché pare proprio che al momento non lo sappia nemmeno lui.

40 anni e non si ritira: annuncio ufficiale

Gol funambolici, giocate d’alta scuola. Tanta classe davvero, quella che per anni ha fatto brillare gli occhi degli amanti del calcio che ringrazieranno per sempre, Fabio Quagliarella. Nato a Castellammare di Stabia nel gennaio del 1983, l’anno prossimo compirà i suoi primi 41 anni. Ma a dispetto di quanto in molti credevano, sembrerebbe proprio che il fortissimo attaccante campano non voglia ritirarsi.

Al termine dell’ultima gara in casa della sua Sampdoria, infatti Quagliarella ha fatto capire a chiare lettere che il momento potrebbe non essere giunto. Dopo il pari tra Sampdoria e Sassuolo, l’ex Juventus, Napoli e Udinese, ha concesso delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, ammettendo: “Io mi sento ancora di poter dare una mano a questa società da giocatore. La vorrei riportare dove l’ho lasciata questa sera”. Se la Samp volesse una mano dall’attaccante per risalire in A, dovrebbe solo chiedere.

Inoltre, il classe ’83 insiste ammettendo ancora che spera di ricevere una chiamata della società nei prossimi mesi, anche se a breve l’attuale contratto, scadrà. Questo però apre le porte ad una nuova ipotesi. Fabio si sente in grado di giocare ancora e quindi anche se non chiamasse la Samp, non è detto che si ritiri dopo la gara del ‘Maradona’ di domenica prossima, contro il suo Napoli. Lo vedremo ancora in Serie A l’anno prossimo? Sicuramente di squadre disposte a prenderlo a zero, ce ne sono.