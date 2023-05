Piqué, ‘mazzata’ definitiva a Shakira: arriva l’annuncio

Da quasi un anno la separazione tra Shakira e Piqué tiene banco non solytan to in Spagna: ma l’ultimo annuncio è davvero clamoroso

Come sta andando la nuova vita di Shakira a Miami? Sicuramente non le mancano gli impegni, che l’aiutano anche a dimenticare la fine burrascosa della storia d’amore con Gerard Piqué. Ma non tutto sta andando come aveva immaginato.

La popstar colombiana dopo la separazione dal compagno ha deciso di tornare in Florida dove aveva mantenuto una villa. Lontano da tutto e tutti per dimenticare in fretta, anche se i paparazzi e le riviste di gossip non si sono dimenticati di lei.

Così quando, in occasione del GP di Miami che ha riportato la Formula 1 un anno dopo sul circuito cittadino, ha incontrato Tom Cruise è stato un lampo. I fotografi li avevano inquadrati insieme, sorridenti e complici, quindi fin da subito era cominciato un tam tam succoso. Lei single da poco, lui da diverso tempo, entrambi belli e affascinanti.

In realtà però sembra che Shakira non abbia nessuna voglia almeno per il momento di imbarcarsi in una nuova storia importante. Ancora di più con un personaggio certamente ingombrante come l’attore hollywoodiano. E così alcune fonti rimaste anonime hanno spiegato alla rivista “Heat” che lei lo avrebbe pregato di smettere con i flirt.

Al momento la sua priorità sono i figli che si devono ambientare dopo il trauma in famiglia, confrontandosi con una nuova realtà. Ecco perché nonostante lui le abbia mandato anche dei fiori, dimostrando di nutrire interesse, la storia non potrà decollare.

Piqué, ‘mazzata’ definitiva a Shakira: è bastato un gesto per cambiare tutto

La verità è che Shakira ha dovuto lasciare in fretta Barcellona anche per un altro motivo. L’alloggio nel quale viveva insieme ai figli in realtà era di proprietà del padre del calciatore. E quando hanno rotto, l’ex mancato suocero le aveva dato lo sfratto.

Ma non è questa l’unica notizia che arriva dalla Catalogna. Gerard Piqué fin da subito non ha nascosto la sua relazione con la giovane nuova compagna, Clara Chia Martì, che di fatto è stata la causa della loro rottura definitiva. E anche se nei mesi scorsi qualcuno ha messo in dubbio la forza del loro amore, la loro unione è forte.

Il legame così intenso che sta per arrivare una nuova mazzata sul morale di Shakira. Gerard e Clara infatti nei giorni scorsi sono stati avvistati, come riferisce il portale specializzato Vanitatis, in una famosa gioielleria di Barcellona. Hanno chiacchierato a lungo con una commessa e dopo aver visto un elegante orologio si sono occupati di un anello.

“Ora lo stanno aggiustando”, avrebbe detto lui a vice alta facendosi ascoltare anche da altri clienti e dal personale. Come a far capire che sta per arrivare un pegno importante per la sua fidanzata. Una promessa di matrimonio, quello che con Shakira in realtà non c’è mai stato. E al notizia ha fatto in fretta ad arrivare anche a Miami.