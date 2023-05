Quattro addii e tesoretto Napoli: De Laurentiis fa cassa

Il Napoli si muove sul mercato e sfoltisce la rosa per la prossima stagione: pronti quattro addii, De Laurentiis fa cassa ed ha pronto il tesoretto

Il Napoli Campione d’Italia ha un doppio obiettivo in questo finale di stagione. Con il tricolore ormai vinto quasi un mese fa, gli azzurri puntano a chiudere in bellezza questa Serie A. Con due vittorie contro Bologna e Sampdoria, infatti, sarebbe superato anche il record dei 91 punti realizzato dalla squadra allenata da Maurizio Sarri nel 2017/2018.

Il Napoli di Spalletti, infatti, potrebbe finire a quota 92, per un nuovo, ennesimo record di una stagione memorabile. E come se non bastasse, gli azzurri possono anche regalare a Victor Osimhen il trono di capocannoniere. Al momento sono tre le reti di vantaggio su Lautaro Martinez secondo ed il nigeriano scenderà in campo per questo prestigioso traguardo.

Dopo il 4 giugno, quando Di Lorenzo alzerà al cielo del Maradona il trofeo dello scudetto, sarà poi tempo di programmare il futuro. La dirigenza, in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore dopo l’addio pressocché certo di Luciano Spalletti, si sta già muovendo per potenziare la rosa che dovrà difendere il titolo nella prossima stagione.

Napoli, pronte quattro cessioni: il piano degli azzurri

De Laurentiis è pronto a fare cassa; se è tutta da stabilire la cessione di Kim – nel suo contratto c’è una clausola rescissoria pronta per essere esercitata da alcuni club di Premier League, Manchester United in testa – sono già quattro gli addii programmati.

In primis quello di Tanguy Ndombélé; il centrocampista francese sarà rispedito al Tottenham dopo una sola stagione. Il francese, quando chiamato in causa, ha offerto un rendimento altalenante che non giustifica di certo i 30 milioni necessari per il suo riscatto, com’è previsto negli accordi con gli Spurs.

Andrà via anche Diego Demme; il centrocampista italo-tedesco, titolare inamovibile con Gattuso, è stato utilizzato con il contagocce da Luciano Spalletti. Ha un contratto in scadenza nel 2024 e con ogni probabilità partirà in estate alla ricerca di minutaggio e di una squadra dove essere protagonista.

Il futuro dell’ex Lipsia, però, dipenderà anche dal prossimo allenatore degli azzurri. Due, invece, le cessioni in prestito; in questo caso si tratta di due giovani sul quale il Napoli punta molto. Si tratta di Gianluca Gaetano ed Alessio Zerbin.

Il centrocampista è cresciuto in questa stagione all’ombra di Lobotka e domenica contro l’Inter ha festeggiato il suo primo gol in Serie A; una stagione in prestito potrebbe dargli la giusta maturità per tornare a Napoli da protagonista. L’esterno ex Frosinone, invece, è stato oscurato completamente da Kvaratskhelia.

Zerbin ha dimostrato di non essere pronto ed anche per lui vale lo stesso discorso di Gaetano; una stagione in prestito a farsi le ossa dove poter giocare con continuità – magari proprio a Frosinone neopromosso in A – per poi tornare a Napoli e recitare un ruolo da protagonista.