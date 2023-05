Rottura e addio: lo offrono a quattro squadre!

Il campione argentino ha rotto con la sua squadra: il club ha deciso di liberarsene e lo ha già offerto a quattro squadre diverse.

Il Paris Saint Germain è una polveriera. Come capita quasi ogni anno, il club francese, una big europea che ogni estate investe milioni e milioni di euro senza però riuscire mai a fare il salto di qualità a livello continentale, è alle prese con l’ennesima rifondazione. Anche quest’anno la dirigenza ha deciso di cambiare tutto: in panchina Galtier è già ai saluti, in campo molti big potrebbero non essere confermati. Uno di loro ha addirittura già rotto con la squadra, ed è stato nelle ultime ore offerto a ben quattro formazioni in tutta Europa.

Un epilogo tutto sommato prevedibile, considerando anche tutto ciò che è accaduto negli ultimi mesi. L’ennesima delusione in Champions ha infatti creato moltissimo malumore in Francia. I giocatori che avrebbero dovuto far fare il salto di qualità alla squadra, sono apparsi appannati e impotenti di fronti alle big europee. E questo non è andato giù né alla dirigenza francese, né ai tifosi.

Per questo motivo ancora una volta ci sarà bisogno di una rifondazione netta. E a pagare potrebbero essere tantissimi protagonisti, anche quelli che quest’anno non hanno contribuito in alcun modo alla causa parigina. Compreso il campione argentino, ormai messo alla porta dal PSG. Per lui il futuro potrebbe essere in Spagna, ma nelle ultime ore si stanno facendo strada anche soluzioni alternative.

PSG, rottura totale: il campione è stato offerto a quattro squadre diverse

Sono poche le certezze in casa PSG in questo momento. Neymar sembra destinato al Newcastle, o verso una nuova avventura lontano da Parigi. Mbappé dovrebbe rimanere un perno inamovibile, ma non può certo dirsi contento per quanto accaduto quest’anno. Messi è sempre tentato dal rientro al Barcellona. È un altro però l’argentino in questo momento davvero ai ferri corti con il club. Ed è un calciatore che negli ultimi mesi abbiamo potuto ammirare in Italia.

Il campione del mondo Leandro Paredes rientrerà al PSG tra poche settimane, ma non per restare. Anzi, dopo l’ennesimo mediocre campionato giocato anche in Serie A, il club francese è disposto a tutto pur di liberarsene. E per questo motivo ha iniziato a offrirlo a mezza Europa, a partire proprio dalla Juventus. I guai giudiziari bianconeri, oltre alla volontà di ripartire da giocatori più giovani e meno costosi, rendono però l’affare impossibile, e per certi versi anche inopportuno.

Si è parlato nelle scorse settimane di un interessamento dell’Atlético del Cholo Simeone. Un’ipotesi importante, di rilancio per l’argentino, che potrebbe beneficiare della cura di un tecnico che evidentemente non ha perso la stima nei suoi confronti. A quanto pare, però, il PSG lo avrebbe offerto anche ad altre squadre europee. Tra queste il Borussia Dortmund. La squadra tedesca si prepara infatti a disputare una Champions, il prossimo anno, da assoluta protagonista, e potrebbe aver bisogno di un innesto in mediana, soprattutto in caso di partenza del gioiellino Bellingham.

La pista più calda, per un calciatore che ha però bisogno soprattutto di giocare con continuità dopo stagioni decisamente negative, è quella che porta in Turchia. Il Galatasaray, sorta di nuovo “cimitero degli elefanti” europeo, potrebbe infatti avere un effetto benefico su Paredes, come lo ha in parte avuto anche con un altro esubero del PSG, Mauro Icardi. A Istanbul il centrocampista argentino giocherebbe in una squadra ambiziosa, importante, di tradizione, ma in un campionato di un livello per ora più basso rispetto ai cinque massimi tornei in Europa. E questo potrebbe permettergli di rimettersi in luce, per tentare magari un’ultima grande avventura in un top club nei prossimi anni.

Per ora si tratta di ipotesi, voci di mercato che iniziano a circolare ma che non trovano ancora conferme ufficiali. L’unica cosa certa è che per Paredes al PSG non c’è più spazio. Per lui, come per molti suoi compagni o ex compagni, da Fabian Ruiz a Renato Sanches e Carlos Soler.