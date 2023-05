Una scollatura che lascia di stucco: Jolanda è straripante

Jolanda De Rienzo nei suoi primi piani è sempre una garanzia di fascino irresistibile: la giornalista raccoglie ancora applausi

Finale di stagione calcistica tutto da vivere per gli appassionati, a degna conclusione di una annata dalle fortissime emozioni in campo e fuori. Sono pronti non solo i protagonisti sul terreno di gioco, ma anche quelli che il calcio ce lo raccontano. E il pensiero corre, inevitabilmente, a presenze che abbiamo imparato a conoscere bene e ad amare, come quelle delle giornaliste sportive. Irresistibili per bravura e per fascino, un mix che per gli amanti dello sport è micidiale. E una delle migliori rappresentanti in questo senso è Jolanda De Rienzo.

La giornalista partenopea si è fatta apprezzare e conoscere in questi anni non solo per professionalità, competenza e passione, grazie alle quali dal contesto locale è arrivata alla notorietà anche sullo scenario nazionale, ma anche, come detto, per una bellezza e una eleganza difficili da ignorare. Anzi, esprimendo una sensualità semplicemente incontenibile che ha lasciato il segno. Al punto da attirarsi anche alcune critiche da parte degli haters per un atteggiamento troppo provocante.

Di fronte a tutto questo, Jolanda ha sempre risposto a testa altissima, non smettendo di esprimersi e mettersi in mostra per quella che è. Una scelta che di certo è stata, ed è, più che gradita da parte di quelli che invece sono i suoi sostenitori sfegatati. Lo zoccolo duro di fan sui social è piuttosto numeroso (oltre 350 mila followers su Instagram) e non si perde mai un solo scatto della propria beniamina. Che non fa mai mancare immagini memorabili.

Jolanda De Rienzo, il bello della diretta: ‘balconata’ ipnotica, curve che non deludono proprio mai

Jolanda è una vera e propria garanzia in tal senso e uno scatto dopo l’altro riesce sempre a farci sognare ad occhi aperti. Anche stavolta, non si smentisce e in studio si presenta con un top scollato che è la fine del mondo.

Ecco come è apparsa nell’ultima puntata del suo programma ‘Tutti al Var‘. In questo caso, del Var non c’è affatto bisogno però, per apprezzare le curve esplosive e ammalianti della giornalista, che raccoglie il consueto tributo generosissimo in termini di interazioni, sotto forma di like e veri e propri messaggi d’amore. La scollatura di Jolanda è uno spettacolo che non smetteremmo mai di ammirare.