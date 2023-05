Dai playoff ai dilettanti: “Presentata istanza di fallimento”

Scenario quasi inverosimile per il club, in piena lotta per la promozione in cadetteria ma a rischio fallimento: il tribunale ha deciso

Non bastava la gloriosa Sampdoria, retrocessa sul campo in Serie B dopo un campionato da incubo e a rischio fallimento per la sciagurata gestione portata avanti negli ultimi anni prima da Garrone e poi da Ferrero (con ampie reciproche accuse sulle effettive responsabilità dei singoli dirigenti).

Non basatavano i guai amminstrativi della Reggina, che già lo scorso anno ha dovuto fronteggiare l’improvviso arresto dell’allora presidente Gallo, e che nella stagione attuale ha scontato 5 pesanti punti di penalizzazione in classifica. Anche in Serie C c’è chi trema per le indagini, con relative conclusioni già portate alla luce attraverso gli organi di stampa, del tribunale cittadino. Che ha già emesso il suo giudizio.

“Confermo che è stata presentata l’istanza di fallimento per il Pordenone Calcio. La situazione debitoria – oltre 7 milioni e mezzo di debiti nei confronti dello Stato, da corrispondere al fisco e agli enti previdenziali, comunque rateizzabili fino al 2027, ndr – è tale che se anche il club fosse promosso in B, non cambierebbe nulla“. Queste le parole, riportate dal Gazzettino, dal Procuratore della Repubblica di Pordenone, Raffaele Tito. Un fulmine (quasi) a ciel sereno. Ed in ogni caso arrivato nel momento più delicato della stagione.

Dai playoff al possibile fallimento: incubo Dilettanti per i ‘Ramarri’

Si dà infatti il caso che il Pordenone sia in procinto di giocarsi, in una doppia sfida di andata e ritorno, il primo turno della fase nazionale dei playoff contro il Lecco. Arrivati dietro la Feralpisalò nel gruppo A della Serie C, i ‘Ramarri’ – questo il soprannome del club friulano – sono in piena corsa per il ritorno in Serie B ad un solo anno di distanza dalla dolorosa retrocessione maturata lo scorso anno.

Alla terza stagione in cadetteria i neroverdi non furono capaci di mantenersi al livello delle concorrenti, scendendo di categoria senza nemmeno disputare il playout.

Oggi, alle porte di una post season che potrebbe – o avrebbe potuto – regalare una grande gioia allo sparuto ma rumoroso manipolo di tifosi che segue la squadra su tutti i campi d’Italia, la situazione si è fatta drammatica. Il patron Mauro Lovisa ha subito chiarito la sua posizione rilasciando un’intervista sempre al ‘Gazzettino‘, preceduta da una nota ufficiale del club.

“La dirigenza della Società è impegnata a valutare con attenzione le considerazioni che hanno determinato la Procura della Repubblica a presentare la richiesta di liquidazione. E ritiene di essere in grado di fornire tutti i chiarimenti che si renderanno necessari“, ha precisato la società friulana attraverso i suoi canali istituzionali. Il rischio fallimento però, con la conseguente ripartenza obbligata dalla Serie D, è dietro l’angolo.