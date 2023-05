Doppia sorpresa: futuro ribaltato per Di Maria

Dopo una stagione di alti e soprattutto bassi il futuro di Angel Di Maria sembra lontano rispetto alla Juventus di Max Allegri.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto un’annata a dir poco sconcertante. I tifosi del club bianconero stanno vivendo un’annata da incubo, tra penalizzazioni e prestazioni che tutti vorrebbero dimenticare.

Oltre ai soliti problemi con la giustizia sportiva la formazione bianconera non è riuscita a confermarsi in campionato e soprattutto in Europa. I bianconeri sono usciti nel girone di Champions League (in tanti ricordano l’umiliante sconfitta contro il Maccabi) e pochi giorni fa sono stati eliminati in semifinale di Europa League contro il Siviglia. La formazione torinese, a meno di clamorosi quanto improbabili colpi di scena, non giocherà la Champions il prossimo anno. Un’annata dove si salvano ben poche cose in casa Juve.

Tanti problemi come una campagna acquisti che ha deluso e non poco le aspettative di tutti. In estate gli acquisti di Angel Di Maria e Paul Pogba avevano fatto tanto clamore, ma alla fine le cose non sono andate come previsto. Il francese non è praticamente mai sceso in campo mentre El Fideo ha vissuto di piccoli lampi ma nel complesso la sua stagione non è stata entusiasmante. Per la Juve almeno visto che lui ha comunque alzato la Coppa del Mondo in Qatar, vincendo come protagonista (ha segnato anche uno dei gol in finale). Tanto rammarico e il futuro di Di Maria sembra lontano da Torino.

Juve, spuntano due nuove opzioni per Di Maria

Come riporta il giornalista Ekrem Konur Di Maria quasi certamente lascerà l’Italia a fine campionato. Il giocatore è in scadenza di contratto e secondo alcune indiscrezioni la Juve non sarebbe molto convinta del rinnovo. Su Angel ci sono in particolare Barcellona e Galatasaray, entrambe molto interessate ad un colpo a costo zero di qualità mondiale. I turchi vorrebbero giocare il prossimo anno una Champions da protagonisti e Angel sarebbe un nome molto intrigante, anche per il pubblico. Situazione diversa invece per il club blaugrana.

La squadra di Xavi sembra ormai ben definita, ma va detto che l’eventuale ingaggio di Di Maria potrebbe rappresentare anche un importante jolly nelle contrattazioni per il ritorno di Lionel Messi. Quel che è certo è che la Juve vuole ripartire, ma non da Di Maria e il gioiello sudamericano potrebbe lasciare la Serie A dopo solo una stagione. In questo campionato Di Maria ha disputato 24 presenze e solo 4 reti mentre complessivamente in maglia bianconera Angel ha collezionato 38 presenze e 8 gol.