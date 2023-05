Clamoroso Bernardeschi, caos a Toronto: l’ex Juve fatto fuori

Situazione tesissima in quel di Toronto, Bernadeschi da stella del club sembra diventato calciatore indesiderato.

Federico Bernardeschi ha lasciato la Juventus il 15 luglio dell’anno scorso per una nuova avventura professionale. Dopo le tante critiche ricevute in Italia, l’ex Fiorentina ha scelto di passare al Toronto, cambiando completamente vita. Un ricco contratto e nuove prospettive dunque, in teoria floride. Anche se non è tutto oro ciò che luccica.

La stagione sportiva del Toronto infatti non è delle migliori nonostante l’arrivo, oltre a Bernardeschi, anche di giocatori come Insigne e Criscito (rientrato poi al Genoa) nell’estate dell’anno scorso.

La squadra canadese è infatti al penultimo posto nella Eastern Conference con 16 punti in 15 partite disputate. I playoff sono ampiamente alla portata ancora, ma c’è molto da sistemare.

Disastro Toronto, Bernardeschi fatto fuori dal tecnico dopo una riunione in spogliatoio

La situazione però non è per niente rosea neanche in spogliatoio. Il tecnico Bob Bradley, padre dell’ex Roma Michael che è l’attuale capitano, sembra aver infatti perso il manico. A confermarlo c’è il caso scoppiato in questi giorni proprio intorno a Bernardeschi, sulla carta stella della squadra. Il fantasista è finito addirittura fuori squadra per scelta proprio del mister.

Finita la partita con l’Austin, persa per 1-0, Bernaderschi ha rilasciato parole abbastanza pesanti nel post partita. Il ragazzo ha infatti parlato apertamente di squadra senza un’idea di gioco e senza una buona preparazione in allenamento. Bob Bradley da lì ha deciso di prendere provvedimenti con il supporto della società, che ha dato carta bianca al suo allenatore.

In settimana infatti , precisamente nella giornata di lunedì, un gruppo di senatori del Toronto si è riunito in videoconferenza per analizzare quanto detto da Bernardeschi, presente alla riunione. Il giorno dopo i partecipanti alla chiamata hanno incontrato Bradley, che poi si è trattenuto parlare con l’intera squadra negli spogliatoi, con anche un faccia a faccia tra mister e giocatore.

Dopo qualche giorno di riflessione Bernardeschi è quindi stato fatto fuori dalla lista dei disponibili per la sfida con il DC United, partita vinta per 2-1. La soluzione non sembra essere definitiva, ma l’arrivo di una vittoria potrebbe non deporre a favore del fantasista. Oppure potrebbe essere un momento distensivo per riaffrontare l’argomento con più serenità e permettere il reintegro in squadra.

La stagione del Toronto è nebulosa e anche dalla risoluzione di questo intreccio passano gli obiettivi di fine anno dei canadesi. Difficile pensare infatti a una rimonta playoff senza una delle stelle e dei leader tecnici della squadra e Bradley probabilmente già lo sa.