Il club sta per implodere! Tutte le novità

Dopo una sessione di calciomercato che aveva lasciato tutti senza parole il club sta per implodere: le ultime notizie

Nel corso della sessione estiva di calciomercato il club aveva stupito tutti per i colpi messi a segno, tuttavia, a distanza di mesi la situazione è tutt’altro che positiva. I giocatori sono stanchi della gestione della squadra e si rivoltano.

L’arrivo di giocatori provenienti da top club italiani aveva fatto sperare i tifosi ma il salto di qualità effettivo non c’è stato. Cosa manca ancora al club? È necessario un cambiamento di mentalità? La risposta per diversi calciatori è affermativa e ciò può avvenire solo con il rinnovamento della direzione della squadra.

Gli italiani guidano la rivolta: cosa sta succedendo

La scorsa estate diversi talenti della Serie A hanno abbandonato l’Italia per intraprendere una nuova avventura all’estero. Tra i giocatori che hanno lasciato il Belpaese spiccano certamente l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne e l’ex Juventus Federico Bernardeschi. I due italiani hanno scelto di trasferirsi in America e di giocare per il Toronto FC, club canadese che milita in MLS.

Tuttavia, a meno di un anno dal loro passaggio alla competizione americana, il clima sarebbe tutt’altro che sereno. Difatti, se nei primi tempi la squadra era riuscita a conquistare una posizione valida per l’accesso ai play-offs grazie all’apporto dei due talenti di Mancini, l’allenatore Bob Bradley si era speso positivamente nei loro confronti, negli ultimi tempi la situazione è cambiata drasticamente.

La società canadese è passata dal sognare la vittoria del trofeo a stanziare nella parte bassa della classifica. La situazione in cui versa il club avrebbe scatenato un grande senso di insoddisfazione all’interno dello spogliatoio che si sarebbe ribellato contro l’allenatore. A condurre la rivolta sarebbero, secondo The Athletic, Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. L’ammutinamento avrebbe avuto inizio nel corso di una videochiamata con una decina di giocatori del club che avrebbero chiesto la testa del tecnico Bob Bradley, padre di Micheal, capitano della squadra.

Una notizia che giunge dopo le dichiarazioni dell’ex Juventus in mixed zone, al termine della sconfitta del Toronto contro l’Austin: “Dobbiamo cambiare qualcosa. Abbiamo bisogno di un’identità di gioco”. Il suo allenatore ha deciso di escludere Federico Bernardeschi dalla sfida col D.C United. Questo potrebbe rappresentare dunque un ulteriore punto di rottura. The Athletic ha anche riportato un’interessante rivelazione fatta da un ex membro dell’équipe canadese: il presidente Manning sarebbe più volte intervenuto sul mercato senza consultare il suo direttore sportivo ma utilizzando le informazioni di Trasfermarket, vantandosi di essere il miglior talent scout. Inoltre, l’accordo firmato da Lorenzo Insigne con OVO, brand di proprietà di Drake, avrebbe aumentato i malumori nello spogliatoio, in quanto Bernardeschi avrebbe voluto beneficiare dello stesso trattamento. Occorrerà, dunque, attendere per scoprire se Lorenzo Insigne & Co riusciranno ad ottenere la testa dell’allenatore.