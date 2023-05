Milan, nuovo bomber a sorpresa: Maldini ha scelto

I rossoneri devono sciogliere alcuni dilemmi sul fronte offensivo: c’è un reciproco interesse con l’ex nerazzurro

Grazie anche ai passi falsi delle proprie avversarie, incapaci di mettere pressione in classifica ai ragazzi di Pioli, il Milan ha praticamente conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Quello che ad un certo punto sembrava un traguardo messo in pericolo dall’affannosa rincorsa di Roma ed Atalanta, e da quella ben più consistente della Juve, stroncata però dai 10 punti di penalizzazione, è diventato poi alla portata del club rossonero. Che ora può pianificare con più razionalità il mercato.

Restano intanto da sciogliere alcuni nodi sul fronte offensivo, tanto per cominciare. L’unico realmente certo di restare è Olivier Giroud, al quale la socità ha rinnovato il contratto per un’altra stagione giusto poche settimane fa. La telenovela Rafael Leao è ancora lontana invece dalla conclusione, così come il discorso sulla permanenza di Zlatan Ibrahimovic, ormai diventato, a causa dell’età e dei mille problemi fisici, più in totem extra tecnico che una risorsa a disposizione di Pioli.

Poi c’è Divock Origi, deludente a dir poco nel suo primo anno in rossonero, e i possibili rientri dai rispettivi prestiti di Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, quest’ultimo eroe dell’aritmetica salvezza del Lecce col rigore decisivo di Monza. Insomma, sembrano davvero poche le frecce nell’arco del tecnico parmigiano.

Il bomber di scorta arriva dalla Serie A: Maldini ha deciso

Con una situazione finanziaria che è quello che è, con alcuni possibili colpi a parametro zero che ormai sembrano essere sfuggiti (Marco Asensio su tutti), Maldini è costretto a fare di necessità virtù. Meglio l’usato sicuro, sempre poco costoso ovviamente, che lanciarsi in altri pericolosi investimenti. L’esperienza avuta con Charles De Ketelaere ha putroppo insegnato molto.

Ecco che allora un bomber esperto, magari non di primo pelo ma nemmeno 40enne, può fare al caso del club di Via Aldo Rossi. A proposito di calciatori che hanno già superato la soglia degli ‘anta’ e che continuano però ad esercitare la loro influenza in termini di leadership, il nuovo obiettivo del Milan si è sempre rifatto ad Ibra come modello da seguire. Con un passato a dire il vero poco felice con la maglia dell’Inter, ora il 34enne austriaco è pronto al grande salto.

Stiamo ovviamente parlando di Marko Arnautovic, che appare perfetto come bomber in grado di fare le veci di Giroud quando quest’ulltimo non sarà disponibile. Poco costoso, propenso ad una nuova elettrizzante esperienza che potrebbe consentirgli di tornare a giocare in Champions, l’ex West Ham potrebbe essere il primo colpo del nuovo mercato rossonero.