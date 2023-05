Antonella Fiordelisi choc, è successo nella notte: fan col fiato sospeso

Fan preoccupati per ciò che è successo ad Antonella Fiordelisi durante l’ultimo weekend. L’influencer ha raccontato tutto con un duro sfogo.

Uno dei personaggi di cui si è parlato di più nell’ultimo periodo è senza dubbio la modella e influencer Antonella Fiordelisi. Messasi in mostra durante la settima edizione del Grande Fratello Vip e ora diventata tra i personaggi nostrani più seguiti sui social. Solo il suo account Instagram ufficiale vanta un milione e mezzo di followers. Niente male per la venticinquenne salernitana che in giovane età avena intrapreso la carriera sportiva nell’ambito della scherma.

Carriera poi interrotta per seguire quelle che sono le sue vere passioni. Dotata di grande carattere e di una bellezza fuori dal comune, tant’è che ha fatto perdere la testa anche ad alcuni calciatori famosi come Gonzalo Higuain e Nicolò Zaniolo. Se con il primo c’è stata una relazione, con l’ex Roma solo un timido approccio. Quando il fantasista ha scoperto della sua partecipazione al GF Vip ha preferito farsi da parte. A rivelarlo è stata la stessa Antonella Fiordelisi durante una puntata del reality show.

Davvero delle conquiste considerevoli per la modella campana che, però, nella vita ha dovuto fare i conti con alcuni problemi. L’ultimo racconto, condiviso dalla stessa Fiordalisi sui suoi social, ha lasciato i fan senza parole. La paura è stata tanta e a quanto pare l’influencer deve ancora riprendersi del tutto. Attimi di panico all’interno della sua abitazione.

Paura per Antonella Fiordelisi, l’influencer si è sfogata sui social

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, la Fiordelisi ha raccontato di un venerdì sera fuori dal comune. Mentre l’influencer stava dando il benvenuto al weekend con amici all’interno di una discoteca, alcuni ladri hanno provato a fare invasione dentro la sua casa in quel di Milano.

Per lavoro la modella si è trasferita a Milano ma a quanto pare nemmeno nella grande città sembra essere tutto rosa e fiori. Oltre al racconto di quanto successo, che ha scioccato e non poco l’ex concorrente del GF Vip, la Fiordelisi ha anche accompagnato il tutto da alcuni avvisi inoltratigli dal suo sistema d’allarme casalingo. Per fortuna grazie ai sistemi d’allarmi presenti in casa, i ladri non sono riusciti ad entrare e non ha perso nulla.

Lo spavento però rimane tanto. “Io farmi una serata e i ladri che provavano ad entrare in casa mia. Vergogna” ha commentato l’influencer con profonda amarezza. Ma alla fine, come si dice in questi casi, tutto è bene quel che finisce bene. La cosa che conta di più in questi casi è non aver subito alcun tipo di danno.