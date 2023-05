Georgina Rodriguez, regalo extralusso: c’è lo zampino di Ronaldo?

Un vero e proprio mistero coinvolge Georgina Rodriguez, questa volta è un regalo inatteso a diventare protagonista nel mondo del gossip.

La compagna di Cristiano Ronaldo ha sfilato al Festival di Cannes. Il pubblico ha notato un regalo davvero particolare e si chiedono quanto abbia potuto spendere CR7 per accontentare l’ultimo capriccio di Georgina Rodriguez.

Da una parte un campione ormai in declino, dall’altra invece una influencer che cerca di andare al massimo. La carriera di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è a una svolta. Paradossalmente i ruoli potrebbero anche scambiarsi tra un piano d’anni, l’ex modella spagnola potrebbe prendere maggiormente la scena.

Cristiano Ronaldo nel calcio arabo non vive un grande momento, è sfumato lo scudetto e il suo impatto non ha cambiato più di tanto la stagione dell’Al Nassr. Prigioniero di un contratto dorato, CR7 dovrà proseguire la sua avventura dall’altra parte del mondo, mentre Georgina Rodriguez è impegnata nelle passerelle europee, come l’ultima in scena alla 67esima edizione del festival di Cannes.

Rodriguez a Cannes, sbuca il regalo inatteso

Gli appassionati di gossip hanno subito notato un particolare inatteso, qualcosa che non era mai spuntato prima. In particolare, come riporta anche TV PLAY, è nota la passione di Georgina Rodriguez per le collane e per i vari accessori del corpo. Orecchini e bracciali d’oro sono tra i preferiti, ma spesso indossa gioielli vistosi proprio per mettere ancora più in mostra il suo decolleté. Anche a Cannes, quindi, l’ex modella è arrivata con un gioiello speciale, in molti hanno pensato a un regalo costoso di Cristiano Ronaldo.

La verità però sembra essere un’altra, la collana Chopard vale un milione di euro, ma non si tratta di un regalo di Cristiano Ronaldo per farsi perdonare. In realtà, questo gioiello sarebbe stato prestato solamente per fare passerella con lei a Cannes, dovrà essere restituito allo sponsor di turno, considerandone il valore economico è anche una bella responsabilità quello di farlo rimanere intatto e senza nessun graffio.

Un gioiello provato in terra francese e chissà che non venga regalato prossimamente proprio da CR7, considerato come gli introiti pubblicitari aumentano sempre più. Anche la vetrina dei social sta facendo la sua parte, basti pensare ai dati dei due. Solo contando quelli su Instagram, Georgina Rodriguez ha cinquanta milioni di fan e ogni suo post vale qualcosa come 60mila dollari, mentre Cristiano Ronaldo punta a superare quota 600 milioni di seguaci.