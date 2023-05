Manila Nazzaro, Amoruso è il passato: la modella cambia partner

Dopo la fine della relazione con Lorenzo Amoruso, la conduttrice televisiva e radiofonica Manila Nazzaro ha avviato una nuova frequentazione.

Dallo scorso marzo Manila Nazzaro ha aggiunto un altro tassello alla sua carriera radiofonica, conducendo tutte le mattine il programma Mattina Italiana su Rai Radio Italiana assieme a Julian Borghesan. Oltre alla televisione e al teatro, infatti, la Nazzaro è spesso protagonista di programmi in radio.

Tuttavia, gli spettatori hanno potuto apprezzarla soprattutto in TV, come ad esempio nel ruolo di co-conduttrice del programma E la chiamano estate su Rai 2 e della celebre trasmissione Mezzogiorno in Famiglia (dove è stata anche inviata). Inoltre, la conduttrice televisiva e radiofonica è stata anche concorrente della sesta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, riuscendo ad arrivare fino alla semifinale.

Restando in tema di reality, nel 2020 Manila Nazzaro ha preso parte anche a Temptation Island assieme al suo compagno Lorenzo Amoruso. Una prova che la coppia riuscì a superare, tanto che si vociferava di un possibile matrimonio. I due, all’epoca, erano fidanzati da tre anni: in precedenza la Nazzaro era stata sposata dal 2005 al 2017 con un altro calciatore, Francesco Cozza. Dalla loro unione sono anche nati due figli, Nicolas e Francesco Pio.

Manila Nazzaro ha una nuova fiamma: Lorenzo Amoruso è già dimenticato

Negli ultimi mesi ha fatto molto rumore la notizia della separazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La conduttrice, in un’intervista rilasciata a Verissimo, aveva parlato di differenze insormontabili. Dopo qualche settimana di silenzio l’ex calciatore si è sfogato sui social, sottolineando che alla base della rottura ci sarebbero delle discussioni che avvengono in tutte le famiglie moderne.

Ma non è tutto, perché poco dopo la chiusura del loro rapporto Lorenzo Amoruso ha accusato Manila Nazzaro di aver cominciato a vedersi con un’altra persona dopo solo qualche giorno dalla fine del loro rapporto. Una circostanza che fa sospettare Amoruso che questa relazione fosse presente già prima della loro rottura definitiva. Effettivamente, stando alle indiscrezioni, pare che la conduttrice televisiva e radiofonica stia già frequentando un volto noto dello spettacolo. Ma di chi si tratta?

Secondo i rumors, la nuova fiamma di Manila Nazzaro è Stefano Oradei, noto per essere stato ballerino di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci sulla Rai. L’indiscrezione viene riportato soprattutto dalla pagina “The Pipol Gossip“, anche se finora non sono ancora emersi scatti che ritraggono insieme l’ex gieffina e il ballerino.