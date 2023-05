Paola Saulino, l’intimo è minuscolo: lascia tutti di sasso

Paola Saulino in intimo regala spettacolo ancora una volta: scatti micidiali per la vulcanica influencer e tifosa del Napoli

Tra i personaggi in assoluto più provocanti dei social negli ultimi anni, è impossibile non considerare Paola Saulino. La influencer partenopea ha lasciato segni evidenti della sua presenza sul web, a suon di iniziative controcorrente e di immagini che hanno fatto breccia nella mente e nel cuore degli ammiratori.

Di certo, Paola non è affatto banale e lo ha dimostrato di continuo con i suoi contenuti, particolarmente audaci. Dagli scatti in intimo (o senza), alle rubriche calcistiche con un tocco ‘piccante’ (celebre quella relativa al fantacalcio, ma non vi spoileriamo niente se non la conoscete…), fino alle dirette in cui si è spesso lasciata andare ad atteggiamenti ultra provocanti. Insomma, una presenza diventata ormai irrinunciabile per molti, e il fatto che il suo seguito cresca di continuo ne è la dimostrazione.

Ormai vicina ai 140 mila followers su Instagram, Paola si prepara a una estate da protagonista e di sicuro sarà uno dei volti più cliccati. La sua fama la precede e c’è da attendersi immagini memorabili. Del resto, la vediamo più radiosa e sorridente che mai, anche grazie alla vittoria dello scudetto del Napoli: la Saulino è sempre stata una grandissima tifosa azzurra e come tutti si sta godendo il trionfo della squadra di Spalletti. Anzi, in molti non hanno perso la speranza che da parte sua possa esserci qualche iniziativa ‘particolare’ per celebrare la vittoria.

Paola Saulino, perizoma striminzito e forme incontenibili: non serve nemmeno lo zoom

“Non sono mai stata così felice come adesso, è il periodo migliore della mia vita”, scrive nell’ultimo post su Instagram e il messaggio è piuttosto chiaro. Naturalmente, Paola fa riferimento anche alla sua sfera privata. E che sia piuttosto in forma psicologicamente e fisicamente lo si vede eccome.

Gli ultimi scatti in intimo tolgono il respiro, con una silhouette più generosa e prorompente che mai. La lingerie fatica a contenere il tutto, l’attenzione si concentra inevitabilmente sul lato B esplosivo al punto che sembra bucare lo schermo, con un perizoma striminzito e trasparente. Una visione che infiamma come non mai l’atmosfera e ci conferma che sì, Paola nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ci farà impazzire. Del resto lo aveva già detto, per chi ha buona memoria, che in estate si sarebbe scatenata. Non resta che attendere fiduciosi…