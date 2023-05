Simeone li vuole entrambi: doppio colpo dalla Juve

Una Champions da affrontare con la certezza di andare il più avanti possibile. Il tecnico argentino ha in mente due colpi dalla serie A.

Quando sono passate 37 giornate, l’Atletico Madrid è terzo in classifica con 76 punti, -1 dal Real Madrid con il Barcellona campione a quota 88. I Colchoneros non hanno vissuto una stagione straordinaria, mai in lotta per il titolo, usciti a gennaio dalal Coppa del Re per mano della squadra di Carlo Ancelotti, in Europa le cose sono andate ancora peggio. L’Atletico Madrid è uscito ai gironi, ultimo senza neanche retrocedere in Europa League. Anche per questo motivo, l’ex tecnico del Catania ha deciso di anticipare i tempi sul mercato.

Il Cholismo è un gioco fatto di grande fisicità, ritmo alto e marcature sul collo degli avversari. Per restare in tema. Simeone ha chiesto al club di fare due investimenti importanti, puntando su due connazionali che lui conosce molto bene.

Sorpresa Simeone: El Cholo vuole Di Maria e Paredes

Giovanni Simeone si fida più delle sue conoscenze che della stagione appena finita. Secondo elgoldigital.com, il tecnico dell’Atletico Madrid avrebbe individuato in Angel Di Maria e Leandro Paredes due rinforzi ideali per la sua squadra. Osservando i numeri, soprattutto il centrocampista ha vissuto un’annata da dimenticare, Paredes non è mai stato un riferimento per Massimiliano Allegri, per l’ex PSG in serie A 1 gol in 24 presenze ma solo 955′ in campo. Pochissimo se si pensa che parliamo di un campione del Mondo.

Un po’ meglio è andata al Fideo. L’uomo che ha determinato la finale in Qatar contro la Francia, nel nostro campionato ha disputato 25 match, arricchiti da 4 reti e 4 assist. L’esterno di Rosario ha vissuto sulle montagne russe, pagando probabilmente il mancato equlibrio della formazione di Allegri. Il tecnico della Juventus, come dimostrano le tantissime formazioni inziali cambiate, di fatto non ha mai trovato la quadra.

Tornando a Di Maria e Paredes, certamente l’ex Roma e Empoli tornerà a Parigi: la Juve non pagherà i circa 26 milioni del riscatto. Essendo vincolato al PSG fino al 2024, con un compenso da 7,7 milioni di euro, Paredes potrebbe essere ceduto. La squadra di Galtier deve sfoltire la rosa, il bilancio sanguina e quindi è facile ipotizzare che Al Khelaifi non chiederà l’impossibile per il ragazzo di San Justo.

Diverso il discorso per il numero 22. Con 35 anni anni sulle spalle, l’esterno potrebbe decidere direttamente il suo futuro e Madrid resta una piazza di livello. Di Maria alla Juventus guadagnava circa 7 milioni netti, cifra che con un leggero ribasso l’Atletico potrebbe garantirgli. La Juve non ha ancora scritto la parola fine sul mancino di Rosario, la sensazione però è che si vada verso l’addio, considerati anche i rapporti non idilliaci tra giocatore e Allegri.