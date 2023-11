Elisabetta Gregoraci bollente nel deserto: Instagram in tilt

Elisabetta Gregoraci, scatti superlativi nel deserto da parte della showgirl: visioni pazzesche su Instagram, pose roventi

Non si smentisce davvero mai, la splendida Elisabetta Gregoraci, una bellezza iconica e prorompente che riesce sempre ad attirare l’attenzione. Da anni sulla breccia, come una delle presenze al femminile più acclamate in assoluto del nostro mondo dello spettacolo, ideale di eleganza incontenibile che lascia sempre il segno.

La showgirl e modella sembra in grado di poter vivere una eterna giovinezza, passano gli anni ma la sua sensualità non viene mai meno, anzi. La calabrese, a 43 anni, appare più in forma che mai e ce lo dimostra giorno dopo giorno con immagini sui social sempre più irresistibili.

Su Instagram, può vantare un seguito di affezionati assai folto, da oltre due milioni di followers. Sono tutti coloro che sono rimasti incantati dalle visioni di lei in passerella e che hanno imparato ad apprezzarla anche come personaggio pubblico e come conduttrice televisiva. Una eleganza naturale e indescrivibile che ha conquistato il cuore di molti. Altri, polemizzano, per i vip del resto è praticamente impossibile non ricevere voci critiche e contrarie da parte degli haters.

Elisabetta è di certo un personaggio molto discusso e anche in questi giorni non stanno mancando affatto le polemiche, per il suo viaggio a Dubai che ha sollevato da parte di alcuni un autentico polverone. Ciò che è incontestabile è il suo fascino esplosivo, che risalta ancora una volta.

Elisabetta Gregoraci, trionfo seducente totale a Dubai: mingionna da infarto e top aderentissimo, che sogno

Se per una fetta di pubblico l’atteggiamento di Elisabetta è improntato a una eccessiva ostentazione di uno stile di vita sfarzoso, altri si lasciano conquistare dal suo fascino e dalla sua sensualità senza limiti. Nei vari scatti in costume e non solo, la Gregoraci ha fatto davvero strage di cuori.

Immagine assai suggestiva questa, tra le dune del deserto, con una camicetta aperta su un top striminzito e aderente quanto basta e una pazzesca minigonna di jeans. Gambe perfette e posa che non può lasciare indifferenti, applausi a scena aperta e valanga di like e commenti pienamente meritati, dove i complimenti non mancano. Qualcuno ipotizzava anche che nello scatto di spalle in cui c’era il figlio, non si trattasse di lei ma della fidanzatina del giovane Nathan Falco.