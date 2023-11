Juve, annuncio sul futuro di Zaccagni: succede tutto in diretta

Mattia Zaccagni non è affatto certo del suo rinnovo con la Lazio. L’agente del ragazzo ne ha parlato in diretta e occhio anche alle dichiarazioni sulla Juve

La Lazio sta cercando di risalire nella classifica di Serie A, ma intanto ha ottenuto un ottimo risultato in Champions League, battendo il Feyenoord per 1-0.

Mattia Zaccagni è sceso in campo dal primo minuto ma, oltre a un gran lavoro difensivo, non ha lasciato il segno nella metà campo avversaria. È un po’ il leitmotiv della prima parte di stagione per l’ex Verona, capace di realizzare dieci gol lo scorso anno, ma che ora, anche per problemi fisici, fa fatica a trovare continuità realizzativa e gli spunti che l’hanno reso uno dei migliori esterni d’attacco d’Italia. Intanto, la questione relativa al rinnovo di contratto non è stata risolta. Il classe 1995 ha un accordo con i biancocelesti che scadrà il 30 giugno 2025, ma ancora non si è entrati nel vivo delle trattative per la firma. Mario Giuffredi, il procuratore del giocatore, ne ha parlato ai microfoni di ‘TvPlay‘ e mettendo subito in chiaro le cose: “Il rinnovo è un argomento che non abbiamo più affrontato”.

Zaccagni tra la stagione con la Lazio, il rinnovo e la Juve

Il noto agente, che ha anche stroncato il Decreto Crescita nel corso del suo intervento, non ha fatto mancare una stoccata alla società della capitale: “Zaccagni dovrà fare il suo percorso e poi a giugno, se avrà fatto un grande campionato, i problemi non saranno nostri ma di altri“.

Di fatto, molte società potrebbero inserirsi per il centrocampista ex Verona se a un anno dalla scadenza del contratto non avrà posto la firma su un nuovo accordo. Attenzione anche alla Juve, che è sempre molto attenta a queste situazioni e potrebbe anche decidere di fare un tentativo per l’ex Cesena. Per il momento però, è tutto fermo. Proprio riguardo i bianconeri, invece, l’agente è tornato a parlare della partita della Fiorentina e del mancato rinvio del match: “La gara non era da giocare, tutti gli eventi sportivi dovevano essere fermati per mettere a disposizione le forze dell’ordine e i soccorsi dove ce n’è bisogno”, ha detto in diretta. Ormai però, i giochi sono fatti e i bianconeri hanno portato a casa tre punti fondamentali per la classifica e le loro ambizioni di scudetto.