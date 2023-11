Lascia la Juve per 70 milioni, tifosi gelati

La Juventus rischia di perdere uno dei propri giocatori più importanti: pronta una super offerta da 70 milioni di euro

Brutto colpo in casa Juventus. In un momento di grande euforia nell’ambiente bianconero, arrivano notizie che frenano l’entusiasmo dei tifosi. Se la squadra sul campo sta dimostrando di avere la voglia e l’ambizione di tornare a vincere fin da subito, lottando con le unghie e con i denti per ottenere vittorie importanti, il club è alle prese con le consuete difficoltà finanziarie.

L’ultimo importante aumento di capitale non basta per garantire al club un futuro davvero sostenibile. Serve agire ancora con grande attenzione sul mercato. Questo lo sa bene il Football Director, Cristiano Giuntoli Giuntoli, che non chiude le porte a una cessione, anche importante, nei prossimi mesi.

D’altronde, già la scorsa estate è stato evidente come la Juve avesse bisogno di immettere liquidità per poter agire con forza sul mercato. Senza cessioni, non possono arrivare nomi in grado di infiammare la piazza. Non a caso, la mancata partenza di Vlahovic, in un certo periodo data addirittura per scontata, è coincisa con un immobilismo sul mercato che i tifosi bianconeri non conoscevano da anni.

Immobilismo che potrebbe essere sbloccato nei prossimi mesi da una nuova cessione importante. Sono in arrivo infatti offerte clamorose per un top player della Juve, e non è detto che il club abbia le forze per poterle respingere.

La Juventus perde pezzi: addio a un top player per 70 milioni di euro

Forse riuscire a rimanere in corsa per lo scudetto fino a gennaio potrebbe allontanare ogni tentazione di cedere i propri pezzi pregiati nel prossimo mercato invernale. Ma rifiutare una proposta da 70 milioni sarà comunque molto difficile per il club bianconero. Soprattutto per un giocatore che, salvo novità dei prossimi mesi, rischia seriamente di diventare una clamorosa ‘grana’.

Non è un segreto che Federico Chiesa, 26 anni, abbia il contratto in scadenza nel giugno 2025. In programma tra il suo entourage e il club dovrebbe già esserci un incontro per cercare un’intesa in grado di soddisfare entrambe le parti, ma le richieste del giocatore non sembrano semplici da esaudire.

Non è detto quindi che la trattativa possa andare a buon fine. E senza rinnovo, la Juve non può permettersi il lusso di rifiutare super offerte rischiando di perdere il prossimo anno il proprio gioiello a parametro zero. Per questo motivo il possibile assalto delle big inglesi, Arsenal e Manchester United in testa, dovrebbe quanto meno essere preso in considerazione.

In gioco c’è infatti l’intera programmazione del club e un futuro che dovrà congiungere sempre più la parola ‘vincente’ con la parola ‘sostenibilità’, al contrario di quanto fatto dalla precedente dirigenza. A costo di dover ‘sacrificare’ ogni tanto gli idoli della tifoseria zebrata.