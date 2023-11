Napoli, nasce l’attacco del futuro: ‘scippo’ alla Juventus

Il club partenopeo pensa già al futuro. La società valuta alcuni nomi e tra questi spunta una suggestiva ipotesi per beffare la Juve.

Dopo una serie di difficoltà il Napoli campione d’Italia sta ritrovando la quadra. Il tecnico del club azzurro Rudi Garcia è stato più volte nel mirino della critica, ma la squadra è apparsa in netta ripresa nelle ultime uscite. Nonostante l’assenza di Victor Osimhen il tecnico ha lanciato Raspadori come centravanti titolare e il nazionale vive un ottimo momento di forma.

Il Napoli è vicino alla qualificazione Champions mentre affronterà l’Empoli in casa nell’ultimo match prima della sosta. I tre punti sono d’obbligo e la formazione partenopea vuole conservare la zona Champions, magari sfruttando un passo falso delle prime della classe. Rispetto agli ultimi impegni – complice l’assenza di Osimhen – Garcia ha rilanciato il 4-2-3-1 e la squadra sembra aver ritrovato brillantezza.

Una delle questioni che tiene comunque in ansia il club partenopeo è quella legata a Victor Osimhen. Il calciatore è attualmente fermo per infortunio ma il problema principale riguarda il suo contratto. Il bomber nigeriano ha il contratto in scadenza nel 2025, il Napoli e il suo entourage trattano il rinnovo da mesi ma manca l’accordo tra le parti, tanto che l’addio dell’attaccante sembra sempre più probabile. Gli azzurri proveranno a venderlo – senza rinnovo – la prossima estate con De Laurentiis che sicuramente non scenderà sotto la valutazione di 100 milioni di euro. Intanto la società sonda il terreno per possibili sostituti.

Napoli, si lavora a Cherki del Lione

Il club azzurro ha già Raspadori e Simeone in rosa, giocatori pronti per sostituire Osimhen e già preparati al ruolo di prima punta. Per questo la società valuta anche altre tipologie di attaccanti, seconde punte o ali e tra questi c’è il giovane talento del Lione Rayan Cherki. Classe 2003 il giocatore di origini algerine è un talento con ampi margini di crescita e sulle sue tracce ci sono diversi club italiani ed europei. Secondo quanto riporta il giornalista turco Ekrem Konur il club partenopeo sta monitorando la situazione dell’attaccante e potrebbe effettuare l’assalto decisivo la prossima estate.

Rayan Cherki è un calciatore da tempo sul taccuino dell’ex ds azzurro Cristiano Giuntoli, attualmente direttore dell’area tecnica della Juventus. Il Napoli lavora sottotraccia e valuta il colpo di mercato: un affare che regalerebbe anche una piccola ‘vendetta’ nei confronti di Giuntoli. La società ci pensa seriamente.