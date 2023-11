Pazzesco Napoli, scambio con Osimhen: sostituto dalla Serie A

Ancora incerto il futuro di Osimhen, il nigeriano può lasciare il Napoli con uno scambio clamoroso: sostituto già in Serie A

Tra i tanti problemi che ha dovuto fronteggiare nella prima parte di stagione il Napoli campione d’Italia, anche l’assenza per infortunio di Victor Osimhen, ormai fuori dal campo da un mese. Senza di lui, però, gli azzurri hanno trovato i gol pesanti di Giacomo Raspadori, che ha confermato di avere ottime doti.

E’ innegabile che avere il nigeriano di nuovo a disposizione sarebbe comunque fondamentale per il Napoli e per Rudi Garcia. Il capocannoniere dello scorso campionato è una forza della natura e pur andando a sprazzi lo aveva dimostrato anche nelle prime otto giornate di Serie A, in cui era andato a segno in ben sei occasioni. Un Napoli che spera di ritrovarlo al meglio dopo la pausa, per un tour de force che sarà verosimilmente decisivo per chiarire la forza e le effettive ambizioni dei partenopei. Tra fine novembre e inizio dicembre, un ciclo tremendo che vedrà gli azzurri affrontare in rapida successione Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus. A quel punto, sapremo a che cosa i campioni d’Italia uscenti potranno puntare.

Intanto, c’è da guardare anche al futuro più a lunga scadenza e non solo a quello più o meno immediato. Ecco perché la vicenda del rinnovo di contratto di Osimhen continua a tenere banco. Una intesa che nonostante i segnali che sembravano positivi a fine estate non è stata trovata. Non ci sono novità in merito, De Laurentiis si dice ottimista ma in questo momento l’addio a fine stagione appare l’opzione più probabile. Un Napoli che dunque dovrà trovare un erede per il proprio bomber designato.

Osimhen addio, il nuovo numero nove del Napoli è un vecchio rivale

Il sostituto di Osimhen potrebbe venire dalla Serie A, tramite uno scambio che avrebbe del clamoroso. Gli estimatori del nigeriano non mancano, soprattutto all’estero. In Italia, nessuno può permetterselo, ma il suo futuro passa ugualmente dal nostro campionato.

Ci sta pensando infatti seriamente il Chelsea, che vuole Osimhen a tutti i costi e che può mettere sul piatto come parziale contropartita Romelu Lukaku. Il belga sta facendo molto bene alla Roma, ma i giallorossi difficilmente avranno la possibilità di riscattarlo. Il cartellino di ‘Big Rom’ verrebbe valutato circa 40 milioni, per abbassare l’elevata richiesta cash da parte del Napoli, che di sicuro non scenderà sotto la tripla cifra, anche in estate a un anno dalla scadenza del contratto di Osimhen.