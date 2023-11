Bonucci preso in giro da un tifoso: la reazione dell’ex Juve è epica

Al momento dell’arrivo dell’Union Berlino a Napoli, il difensore del club tedesco Leonardo Bonucci è stato preso in giro da un tifoso azzurro: la sua reazione è epica

La quarta giornata della fase a gironi di Champions League ha visto il Napoli ospitare al Diego Armando Maradona un Union Berlino che sta affrontando un periodo a dir poco negativo. La squadra tedesca veniva da 12 sconfitte consecutive, striscia spezzata con il pareggio strappato all’ex San Paolo per 1-1.

Uno dei protagonisti della partita è stato Leonardo Bonucci, difensore del club tedesco che conosce molto bene la squadra azzurra, avendola affrontata per anni in partite sentitissime quando vestiva la maglia della Juventus. Proprio il centrale viterbese è stato protagonista di un siparietto divertente con un tifoso partenopeo nella mattina del giorno della gara.

Bonucci, siparietto sul lungomare di Napoli: un tifoso lo prende in giro, il difensore se la ride

Il rapporto tra Leonardo Bonucci e il pubblico partenopeo non è certo mai stato dei migliori. Il difensore è stato una colonna portante della Juventus, club diviso dal Napoli da una acerrima e lunghissima rivalità che dura almeno dagli anni Sessanta e che, nei Duemiladieci, si è ulteriormente inasprita grazie alle tante battaglie per lo scudetto tra le due squadre. Nonostante l’addio, tra l’altro anche molto polemico, tra il giocatore e la squadra bianconera, una certa fetta della tifoseria azzurra continua a provare sicuramente poca simpatia per Bonucci, e non risparmia frecciatine e battute, come accaduto proprio in questa situazione.

“Dalla Juve alla Longobarda: che brutta fine!” 💥 La frecciata dei tifosi del Napoli a Bonucci: lui se la ride 😅 pic.twitter.com/rptBen0WYG — GOAL Italia (@GoalItalia) November 8, 2023

Al momento dell’arrivo dell’Union Berlino all’albergo scelto per il soggiorno nel capoluogo campano, l’Hotel Vesuvio di Mergellina, il difensore ex Bari ne ha approfittato per fare una passeggiata sul lungomare. Rientrando in albergo dal ponte che collega via Partenope all’isolotto di Megaride, dove sorge il castello più antico della città, Castel dell’Ovo, il centrale è stato richiamato da un tifoso, che gli ha rivolto una battuta in dialetto: “Bonucci, dalla Juventus sei andato a finire alla Longobarda! Che brutta fine…”

Il paragone tra l’Union Berlino e la Longobarda, la sgangherata squadra di Oronzo Canà, interpretato da Lino Banfi nei due film della serie de L’allenatore nel pallone, è sicuramente comico, ma fondato. Il club tedesco, prima della partita di Champions, veniva da 12 sconfitte consecutive, e quella mostrata nei film è diventata lo stereotipo della squadra “sfigata” per antonomasia. A sentire la battuta, il difensore si è girato verso il tifoso, rispondendo con una sonora risata.