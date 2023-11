Giuntoli imita Marotta: Juventus, che colpo a gennaio

Il club bianconero lavora in vista della prossima sessione di calciomercato. La priorità di Giuntoli è rinforzare un particolare reparto.

La Juventus di Massimiliano Allegri è una delle protagoniste assolute di questa prima parte di stagione. Il club bianconero è attualmente secondo in classifica e – nonostante qualche critica al gioco del club – il tecnico sembra aver trovato la quadra, un club che sta facendo molto meglio rispetto alla passata stagione. Attualmente la Juve è seconda in classifica, a soli due punti dall’Inter capolista.

Questo nonostante numerosi problemi che il club ha affrontato in questa prima parte di stagione. Dalla questione del doping di Paul Pogba al caso scommesse che ha visto coinvolto il centrocampista Nicolò Fagioli; un doppio forfait che ha eroso il numero di opzioni a centrocampo per Massimiliano Allegri. La Juve – se vuole davvero provare a puntare allo scudetto – deve intervenire sul mercato a gennaio e provare a rinforzare un reparto in difficoltà.

Secondo alcune indiscrezioni la società proverà l’assalto a due centrocampisti, rimpolpando un reparto in evidente difficoltà numerica. Il sogno di Cristiano Giuntoli è uno, portare a Torino il calciatore del Nizza Khephren Thuram. L’ultima estate ha visto l’approdo in Serie A (a parametro zero) del figlio d’arte Marcus Thuram e ora invece Giuntoli guarda all’altro gioiello di famiglia, il centrocampista e fratello minore del neo interista.

Juve, Giuntoli ha pronto l’asso per convincere il Nizza

L’obiettivo del club bianconero è beffare la concorrenza (anche l’Inter è tra le squadre interessate per un eventuale colpo a fine stagione) e acquistare già a gennaio il giovane centrocampista. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb il club bianconero avrebbe individuato nel giovane talento Iling Junior la possibile contropartita per convincere il Nizza a cedere il calciatore. Iling Junior è un giovane di grandi prospettive, ma – allo stesso tempo – finora ha trovato poco spazio alla Juve. Il club ha quindi aperto alla cessione e sarebbe pronta un’offerta economica più il cartellino del calciatore.

La Juve imita l’Inter e punta un gioiello della famiglia Thuram in serie A. Il colpo appare sempre più vicino ma l’idea di Giuntoli è quella di rinforzare il reparto con un altro innesto. In tal senso l’altro possibile colpo è il talento dell’Udinese Lazar Samardzic. Dopo i casi Pogba e Fagioli la Juve è pronta a tornare con decisione sul mercato e a gennaio potrebbe esserci un doppio colpo. Thuram è l’obiettivo numero uno e Giuntoli vuole chiudere il prima possibile, già le prossime settimane saranno preparatorie per realizzare poi l’affondo decisivo a gennaio.