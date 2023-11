Wanda Nara, lato A da sogno: l’ultimo scatto manda in visibilio i fan

Wanda Nara ancora una volta esplosiva nelle immagini che condivide sui social, visione ravvicinata del lato A che fa sognare

Il suo nome è ormai già da tempo entrato nella leggenda, come quello di una delle bellezze più sensuali e ammalianti dei giorni nostri. Impossibile rimanere indifferenti di fronte al fascino seducente e incontenibile di Wanda Nara, che è diventato un marchio di fabbrica immediatamente riconoscibile.

Una presenza graditissima per il pubblico italiano, che se fino a qualche anno fa era nota soprattutto agli appassionati di calcio e principalmente da loro ammirata, adesso è diventata decisamente più trasversale, raccogliendo consensi in ogni dove. Nessuno ha mai dimenticato sia lei che Mauro Icardi, il bomber che segnava a ripetizione con la maglia dell’Inter. E che qualcuno spera di rivedere nel nostro campionato prima o poi anche per potersi beare nuovamente della presenza di Wanda ogni settimana sugli spalti dei nostri stadi.

Per chi sente la nostalgia di lei, comunque, la showgirl e imprenditrice argentina come sappiamo è attivissima sui social, dove non fa mai mancare prospettive e visioni da urlo. Con un seguito che ormai in tutto il mondo è divenuto di assoluto rilievo, quasi 17 milioni di followers, i quali la seguono con costante curiosità e affetto, specie in questo periodo.

Wanda ha fatto preoccupare molti con le ultime notizie sulla sua malattia. La showgirl sta combattendo contro la leucemia e sta ricevendo l’incoraggiamento da parte di tutti. In questo momento è importante per lei concentrare le sue energie nelle consuete attività tra imprenditoria e spettacolo come ad esempio l’esperienza a Ballando con le Stelle che per lei si sta rivelando assai intensa e soddisfacente.

Wanda Nara, il top non la contiene: lo zoom è una necessità per i fan

Nonostante tutto Wanda non si ferma mai, ed eccola ancora una volta fare la spola tra Roma e Istanbul. In Turchia è la nuova beniamina dei tifosi del Galatasaray, da’ sempre spettacolo sugli spalti e non solo, e con Icardi ha tenuto una interessante intervista di coppia. Anche in viaggio, in abiti decisamente più casual e solo con un filo di trucco, l’influencer argentina rimane irresistibile.

Primo piano con uno sguardo magnetico e un top elastico che contiene a fatica la classica e vertiginosa scollatura. Il lato A rimane un vero e proprio cult per il pubblico, applausi che arrivano copiosi sotto forma di like e commenti estasiati. In molti si scatenano con lo zoom, inevitabile di fronte a una visione del genere che lascia sempre il segno.