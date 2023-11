La Juve svolta a destra: maxi affare in Serie A

La Juve sembra aver individuato il rinforzo giusto per gennaio: Cristiano Giuntoli è al lavoro per chiudere il maxi affare

La Juve sta dando risposte importanti sul campo e la classifica sta decisamente sorridendo ai colori bianconeri. Tuttavia, i vertici di Madama sanno bene che a gennaio bisognerà intervenire sul mercato per colmare alcuni vuoti a centrocampo (specialmente dopo gli stop di Pogba e Fagioli) ma anche per cercare di risolvere una carenza offensiva su cui è già scattato l’allarme.

Finora, infatti, la truppa di Allegri ha realizzato solo 17 gol ed è il settimo attacco della Serie A insieme al Frosinone. Davvero troppo poco per una squadra che punta ad arrivare nei primissimi posti della classifica e magari competere anche per lo scudetto. Ecco perché Giuntoli continua a fare pressing sul Sassuolo per convincere il club emiliano a liberare Domenico Berardi, che potrebbe rappresentare davvero l’elemento ideale per far decollare questa Juve.

Tuttavia, come già successo la scorsa estate, Carnevali non è disposto ad abbassare il prezzo dell’attaccante azzurro: la richiesta, infatti, è sempre di 25 milioni di euro. Se non dovesse riuscire ad arrivare a Berardi la Juve opterebbe per altre soluzioni: i bianconeri avrebbero infatti già in mente il piano B.

Maxi affare in Serie A: la Juve grande protagonista

La nuova idea di Giuntoli risponde al nome di Albert Gudmundsson, attaccante islandese di 26 anni che sta facendo molto bene al Genoa. Il Grifone lo ha prelevato nel gennaio 2022 dall’Az Alkmaar per 1,2 milioni di euro: una spesa ampiamente ripagata, dato che Gudmundsson è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha permesso al Genoa di riconquistare la Serie A.

Anche questa stagione è cominciata nel migliore dei modi per il bomber della Nazionale islandese: cinque centri nelle 11 gare di campionato, a cui si aggiungono i 2 gol di Coppa Italia. Reti e prestazioni che hanno attirato l’attenzione della Juventus: i bianconeri vorrebbero provare a portare il giocatore a Torino già a gennaio, magari inserendo nella trattativa uno dei tanti giovani che stanno brillando nella rosa di Allegri.

Il Genoa, infatti, chiede almeno 15 milioni di euro per il suo attaccante, ma sarebbe disposto a valutare un giovane della Juve come contropartita per abbassare il prezzo. E non è tutto, perché stando agli ultimi rumors nell’affare potrebbe entrare anche un interessantissimo giovane rossoblu: stiamo parlando dell’uruguaiano Alan Matturro, 19 anni, difensore centrale (ma può giocare anche come terzino sinistro), che la Juve lascerebbe in Liguria fino al termine della stagione.