Napoli, De Laurentiis ci riprova: adesso è alle strette

Rudi Garcia continua a non convincere, il presidente azzurro è pronto a fare un altro tentativo per un tecnico contattato di recente

L’aria che si respira in casa Napoli, come noto, da un po’ di tempo non è delle migliori. A maggior ragione dopo l’ultima gara di Champions League, pareggiata per 1-1 al Maradona contro l’Union Berlino reduce da dodici sconfitte consecutive. Sono ore di riflessione per il presidente Aurelio De Laurentiis.

Perché, pur non scalfendo le chance di qualificazione agli ottavi, il pareggio contro i tedeschi è costato molto caro al patron azzurro: circa due milioni di euro, avendo il Napoli incassato dalla UEFA ‘soltanto’ 900 mila euro di premio contro i 2,7 milioni che avrebbe fruttato una vittoria. E, si sa, De Laurentiis tiene a queste cose. Ieri a Castel Volturno era scuro in volto, pensieroso, non riusciva a capacitarsi della ghiotta occasione gettata malamente alle ortiche.

Napoli, Garcia in bilico: De Laurentiis torna a sondare altri tecnici? Le ultime

Il tutto va inserito in un contesto già esasperato da un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Motivo per il quale, inevitabilmente, Rudi Garcia è tornato sul banco degli imputati. Il tecnico francese siederà sulla panchina partenopea anche domenica, per la sfida delle 12:30 che vedrà i campioni d’Italia ospitare l’Empoli. Ma non è detto che in caso di vittoria riuscirà a salvare il suo posto. De Laurentiis, infatti, a prescindere dal risultato che maturerà contro i toscani, è indirizzato verso una direzione precisa: approfittare della sosta per fare un altro giro di chiamate agli allenatori presenti sulla sua personalissima lista. Il primo numero che comporrà è quello di Antonio Conte.

Conte, oggi svincolato dopo la risoluzione consensuale con il Tottenham, è stato già contattato dall’imprenditore romano durante la scorsa sosta per le nazionali, quando Garcia fu sconfitto 1-3 dalla Fiorentina. Il tecnico salentino, però, pur stuzzicato dall’ipotesi partenopea, ha gentilmente declinato l’offerta spiegando di non voler subentrare a stagione in corso. Dal canto suo, De Laurentiis farà un nuovo tentativo, magari garantendogli investimenti importanti in vista della prossima estate e la prospettiva di costruire una squadra a sua immagine e somiglianza. Staremo a vedere se l’ex Juve e Chelsea resisterà alle sue avances anche stavolta, oppure aprirà le porte ad una trattativa che, ad onor del vero, si prospetta comunque complicata.