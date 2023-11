Simeone fa ‘tremare’ Garcia: può portarlo via

Periodo nero per Rudi Garcia e il Napoli dopo il pareggio Champions ed ora ci si mette anche Simeone: scippo agli azzurri

Non è certo stato amore a prima vista. Tra Rudi Garcia e il Napoli la passione non è scoccata e, salvo clamorosi colpi di scena, difficilmente scoppierà da qui alla fine del campionato. Il francese non è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi (e probabilmente anche dei calciatori) azzurri che ne chiedono l’esonero ad ogni passo falso.

L’ultima dimostrazione la si è avuta dopo l’inatteso pareggio casalingo in Champions: l’Union Berlino, a secco di risultati positivi da 12 partite, è riuscita a portare in Germania un punto insperato, facendo inviperire il popolo del ‘Maradona’ che ha subito chiesto la ‘testa’ del tecnico francese.

Per il momento però Garcia resta al suo posto e continua a portare avanti la sua linea, nonostante i risultati non gli stiano dando ragione. A complicare le cose per l’ex Al Nassr potrebbero essere anche il mercato e una richiesta del Cholo Simeone.

Calciomercato Napoli, Simeone inguaia Garcia: chiesto l’azzurro

Quarto in campionato e primo nel girone Champions, l’Atletico Madrid sta valutando come intervenire a gennaio per garantire all’allenatore argentino una rosa in grado di lottare fino alla fine su tutti i fronti.

Una delle pecche dei Colchoneros è la mancanza di un esterno sinistro difensivo di buon livello ed è proprio in quel ruolo che la dirigenza biancorossa potrebbe intervenire a gennaio. Per farlo Simeone potrebbe guardare proprio in casa Napoli e andare all’assalto di Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano continua ad alternarsi con Mario Rui sull’out mancino della retroguardia azzurra, ma una chiamata da Madrid può rappresentare una tentazione a cui sarebbe difficile resistere.

Arrivato due estati fa a Napoli proveniente dal Getafe, è costato ai partenopei circa 16,5 milioni di euro. Legato agli azzurri da un contratto fino al 2027, non è certo tra gli incedibili della formazione di Garcia, ma per darlo via De Laurentiis vuole la giusta offerta.

Una valutazione intorno ai 15-20 milioni di euro potrebbe essere quella ideale per far dire sì al presidente dei partenopei, anche se una volta ceduto l’uruguaiano il Napoli dovrebbe poi andare a caccia del sostituto. Non certo semplice, vista la penuria di terzini sinistri di livello, soprattutto a stagione in corso. Ma Simeone potrebbe provare a convincere ugualmente i partenopei, forte anche magari dei suggerimenti del figlio Giovanni che conosce bene l’esterno, giocandoci insieme. Il Napoli dunque si prepara all’assalto spagnolo: Olivera nel mirino dell’Atletico Madrid.