Ten Hag al Napoli, De Laurentiis programma il 2024: la situazione

De Laurentiis al lavoro per l’allenatore che sostituirà Garcia nel 2024: spunta l’ipotesi ten Hag, tecnico del Manchester United.

De Laurentiis programma il futuro. Mentre il Napoli continua a balbettare, in campionato e in Europa, il patron azzurro è già al lavoro per la prossima stagione. Le scelte estive post scudetto sono state, ormai è chiaro, quasi totalmente sbagliate. Soprattutto quella che ha portato Garcia sulla panchina azzurra appare oggi un vero e proprio harakiri.

Ma quel che è fatto è fatto. Salvo clamorosi, e non certo augurabili, crolli in classifica, il tecnico francese rimarrà saldo in panchina fino alla fine della stagione, per poi far posto a un allenatore che risponda maggiormente alle esigenze del club. E il nome giusto nella mente di De Laurentiis potrebbe diventare a breve uno solo: Erik ten Hag.

L’attuale manager del Manchester United è da mesi in perenne discussione. Sulla panchina dei Red Devils sta collezionando fallimenti su fallimenti. Anche lui è incappato nella ‘maledizione’ di sir Alex Ferguson. Arrivato in pompa magna dopo grandi risultati raggiunti con l’Ajax, è riuscito quantomeno a riportare in Champions lo United, ma non è ancora stato in grado di dare un gioco alla squadra e di renderla davvero competitiva per traguardi importanti.

In più, in Inghilterra viene costantemente accusato per non aver saputo valorizzare alcuni top player della rosa, tra cui il brasiliano Antony, arrivato proprio dall’Ajax per 100 milioni nel 2022 ma fin qui solo lontano parente di quello ammirato in Eredivisie e in Champions con la maglia dei Lancieri.

De Laurentiis mette nel mirino ten Hag: il Napoli punta sul tecnico dello United

Dopo l’ennesima sconfitta in Champions, stavolta addirittura con il modesto Copenaghen, la quale va ad aggiungersi a un cammino in campionato fin qui deludente, con un ottavo posto a distanza di ben 9 punti dalla capolista Manchester City, l’esonero per ten Hag sembra sempre meno improbabile.

Se non sarà adesso, sicuramente a giugno le strade tra lui e i Red Devils sembrano destinate a separarsi. E a quel punto De Laurentiis potrebbe provare a convincerlo. Vero che il tecnico olandese a Manchester guadagna ben oltre i parametri del club azzurro (poco meno di 10 milioni a stagione), ma è altrettanto certo che in caso di esonero una panchina prestigiosa come quella napoletana potrebbe rivelarsi per lui una grande chance di rilancio.

Un matrimonio che potrebbe arrivare anche per ‘convenienza’. De Laurentiis ha infatti già deciso di divorziare da Garcia ma non è ancora riuscito a trovare alternative davvero convincenti, considerando il rifiuto già incassato da Conte.

Ten Hag potrebbe quindi rappresentare l’unica opportunità di livello internazionale per la prossima stagione, con la speranza che possa tornare il mago che era stato in grado di ottenere una media punti di 2,34 a partita con l’Ajax, conquistando tre campionati olandesi e raggiungendo anche la semifinale di Champions nel 2018, con tanto di eliminazione della Juventus ai quarti di finale.