Tutti di sasso: gli shorts di Elisabetta Canalis sono mozzafiato

Elisabetta Canalis fa girare la testa ai suoi fan: lo scatto pubblicato su Instagram è semplicemente irresistibile

Sono ormai tanti anni che il volto di Elisabetta Canalis è uno dei più apprezzati del mondo della televisione. E non solo. Perchè la showgirl, di una bellezza disarmante ancora oggi, è stata in grado di costruirsi grazie al suo talento una carriera davvero strabiliante.

Nata a Sassari il 12 settembre 1978, Elisabetta ha trovato il successo grazie a ‘Striscia la Notizia’. L’ideatore del tg satirico, Antonio Ricci, nel lontano 1999 la scelse come velina mora al fianco della bionda Maddalena Corvaglia. Una coppia che per tre stagioni fece sognare gli italiani che ancora oggi le ricordano con un affetto incondizionato. Nel 2003 la Canalis fece una scelta molto discussa: posò per un calendario bollente pubblicato dalla rivista ‘Max‘. Fu un successo senza precedenti.

Elisabetta decise, successivamente, di mostrare al mondo il suo talento e con grandi risultati si diede alla recitazione. Nel 2006 partecipò alla sitcom ‘Love Bugs’ al posto di Michelle Hunziker e al fianco di Fabio De Luigi. Ha recitato per anni nella fiction ‘Carabinieri’ oltre ad aver preso parte a diverse pellicole, perlopiù commedie: ‘Natale a New York‘ e ‘La Seconda volta non si scorda mai’ tra le tante.

Passeggiata bollente: Eli Canalis è irresistibile

La sua vita amorosa, negli anni, è stata caratterizzata da relazioni avute con personaggi di rilievo del mondo dello sport e dello spettacolo Il primo fu Christian Vieri, con cui nacque il binomio velina-calciatore che abbiamo rivisto in numerose occasioni negli anni successi. Poi, il colpo di fulmine con il divo di Hollywood George Clooney, Elisabetta nel 2014 convolò a nozze con Brian Perri. Il matrimonio con il chirurgo americano, con cui è nata anche Skyler Eva nel 2015, è durato nove anni prima del recente divorzio.

La Canalis è un volto assai presente su internet e sui social, in particolar modo Instagram, dove Elisabetta è seguitissima. Una fan base costituita da 3,5 milioni di followers che pendono dalle sue labbra: e in tal senso, dopo un’estate rovente, la Canalis ha deciso di ripetersi con degli scatti da urlo. Elisabetta ha sfoggiato un outfit decisamente sexy, in una quotidiana passeggiata sulle strade di Los Angeles.

Stivali neri, shorts cortissimi che hanno dato ampio risalto alle gambe perfette ed una giacca a scacchi assai aderente. Un completo perfetto che ha portato gli ammiratori della Canalis ad impazzire nei commenti del post pubblicato su Instagram nelle scorse ore: l’ennesimo centro social dell’eterna Elisabetta.